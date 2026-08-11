Capricorn Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन का दिन

Capricorn Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज का दिन आपके लिए रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा.

कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी या सहयोग से जुड़ा विषय महत्वपूर्ण हो सकता है. आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने होंगे, क्योंकि किसी गलतफहमी के कारण स्थिति बिगड़ सकती है. आज किसी नए प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने से बचें और सभी पहलुओं पर सोच-विचार करें.

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. आज आपका ध्यान निजी संबंधों पर अधिक रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, जिससे मन थोड़ा भारी हो सकता है. यह समय समझदारी से बात करने और रिश्तों को संभालने का है.



स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों या कमर से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और हल्की गतिविधि करते रहें. मानसिक रूप से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को समय देना जरूरी होगा. दूसरों की बातों को ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं, जिससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. हर बात को दिल पर लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

उपाय: शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद वृद्ध व्यक्ति की सहायता करें.

शुभ रंग: गहरा नीला.