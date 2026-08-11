Aaj ka Rashifal 11 August 2026: आज सावन शिवरात्रि पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल, पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 11 August 2026: आज 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है. भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक और व्रत-पूजन के बीच ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है. पुनर्वसु नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में हो रहा परिवर्तन कई लोगों के लिए नई जिम्मेदारियों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आत्ममंथन के अवसर लेकर आ सकता है. ऐसे में जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

1. मेष राशि

कामकाज के क्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट या योजना को नया रूप देने का अवसर मिल सकता है. हर सुझाव को तुरंत नकारने के बजाय उसमें छिपे संकेतों को समझना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में कोई धीमी गति से चल रहा लाभ अब स्पष्ट होने लगेगा, लेकिन खर्चों की अनदेखी नुकसान दे सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों का पूरा आकलन करें. स्वास्थ्य के संदर्भ में छाती या श्वसन से जुड़ी हल्की असुविधा महसूस हो सकती है. मौसम के प्रभाव को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या में संतुलन रखें. मानसिक रूप से भी थोड़ी थकान संभव है, इसलिए स्वयं को आराम देना जरूरी होगा.

2. वृषभ राशि

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिलेगा. कोई मीटिंग या चर्चा आपके पक्ष में जा सकती है. संतुलित और शांत भाषा आपके लिए लाभदायक रहेगी. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी. आज आपका ध्यान सीखने और जानकारी बढ़ाने की ओर अधिक रहेगा. आप किसी नए विषय में रुचि ले सकते हैं या अपने ज्ञान को विस्तार देने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से गले या कंधों में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. नियमित आराम और सही खान-पान आपके लिए जरूरी रहेगा. अपने विचारों पर अत्यधिक अड़े रह सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है.

3. मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए विचारों की गति और निर्णय की स्पष्टता के बीच तालमेल बनाने का है. कामकाज के क्षेत्र में आज आपको किसी जटिल स्थिति को सुलझाने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी संवाद क्षमता इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार होगी, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी प्रगति दिखाई देगी, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में तंत्रिका तंत्र से जुड़ी थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा. आज आप बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है.

4. कर्क राशि

आप अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ भावनात्मक दबाव भी महसूस हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार मिल सकता है. आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन दूसरों से अपेक्षा भी उतनी ही रखेंगे. यदि सामने वाला आपके स्तर पर नहीं उतर पाया, तो निराशा हो सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी पारिवारिक जरूरत के कारण अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. आज आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप दूसरों के व्यवहार को गहराई से महसूस करेंगे. स्वास्थ्य के संदर्भ में पेट या जल तत्व से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा.

5. सिंह राशि

आज का दिन आपको बाहरी गतिविधियों से थोड़ा हटकर भीतर की स्थिति को समझने की ओर ले जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आप सीधे सामने आकर नेतृत्व करने के बजाय रणनीतिक ढंग से काम करना पसंद करेंगे. किसी योजना को गोपनीय रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. कोई पुराना भुगतान या हिसाब स्पष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है. आज आपका मन थोड़ा अलग-थलग रहने का कर सकता है. संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा. आंखों या सिर से जुड़ी हल्की परेशानी भी उभर सकती है.

6. कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए भविष्य की योजनाओं को आकार देने और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज टीम के साथ जुड़कर काम करने की स्थिति बन सकती है. आप अपनी सूझबूझ से दूसरों को मार्गदर्शन देंगे, लेकिन हर किसी पर अपनी सोच थोपने की प्रवृत्ति से बचना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे. आज आपका झुकाव अपने संपर्कों को मजबूत करने की ओर रहेगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा. अनियमित खान-पान से समस्या बढ़ सकती है. दिनचर्या में नियमितता और संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा.

7. तुला राशि

आज का दिन आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और भावनात्मक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है. आज कार्यस्थल पर आपकी छवि को लेकर चर्चा हो सकती है. आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन निजी जीवन से जुड़ी कोई बात मन को विचलित कर सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव के कारण सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. समय-समय पर विश्राम लेना जरूरी होगा. दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में अपने फैसलों को कमजोर कर सकते हैं.

8. वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए सोच के दायरे को विस्तार देने और नए अनुभवों को अपनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है, जो आपकी दिशा बदल सकता है. आप अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन साथ ही आपको संयम बनाए रखना होगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. आज आपका मन यात्रा या किसी नए स्थान के बारे में सोच सकता है. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक सक्रियता के कारण थकावट महसूस हो सकती है. अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें.

9. धनु राशि

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और व्यवहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. आज आप किसी ऐसे विषय पर गंभीरता से सोच सकते हैं, जिसे अब तक टालते आ रहे थे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा. आर्थिक मामलों में कोई पुराना लेन-देन सामने आ सकता है, जिसे सुलझाने में समय लग सकता है. आज आपके भीतर किसी गहरे बदलाव की इच्छा जाग सकती है. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता आपको भीतर से परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट से जुड़ी समस्याओं या अनियमित खानपान के कारण असुविधा हो सकती है. दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी होगा.

10. मकर राशि

आज का दिन आपके लिए रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी या सहयोग से जुड़ा विषय महत्वपूर्ण हो सकता है. आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने होंगे, क्योंकि किसी गलतफहमी के कारण स्थिति बिगड़ सकती है. आज किसी नए प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने से बचें और सभी पहलुओं पर सोच-विचार करें. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, जिससे मन थोड़ा भारी हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों या कमर से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है.

11. कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए आत्मअनुशासन और कार्यक्षमता को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. आप यह महसूस करेंगे कि कुछ कार्य जिन्हें आप टालते रहे, अब उन्हें पूरा करना आवश्यक हो गया है. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर दिखाई देगी, लेकिन अचानक कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है. आज आपके मन में अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर जागरूकता बढ़ेगी. आप अपने खानपान या नींद के पैटर्न में बदलाव करने का विचार बना सकते हैं. मानसिक रूप से आप थोड़ी बेचैनी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कई कार्य एक साथ सामने आ सकते हैं.

12. मीन राशि

आप किसी ऐसे कार्य को फिर से शुरू करने का विचार बना सकते हैं, जिसे आपने पहले अधूरा छोड़ दिया था. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति आज मजबूत रहेगी. आप किसी कार्य को नए तरीके से करने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपको पहचान मिल सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा. किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और परिस्थिति को समझने का प्रयास करें. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या या देर रात तक जागने से थकान बढ़ सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा.