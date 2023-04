कुछ इस तरह से Mickey Mouse को हाथ से तैयार करते थे आर्टिस्ट, बचपन की यादों को फिर से देखें

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया यूं तो कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो बहुत ही प्यारे होते हैं, वहीं कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम दंग हो जाते हैं. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 90 के दशक के प्रसिद्ध कार्टून मिकी माउस (This is how Mickey Mouse cartoon used to made) बनाया जा रहा है. वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स अपने बचपन की यादों में चले जा रहे हैं. इस वीडियो को 9.3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को देखने को मिल रहे हैं.