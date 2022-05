न्यूयॉर्क कॉन्सर्ट में सिंगर हैरी स्टाइल्स ने लहराया यूक्रेन का झंडा, फैंस हुए भावुक

यहां देखें वीडियो

न्यूयॉर्क शहर में हुआ था कॉन्सर्ट

'वन नाइट ओनली' कॉन्सर्ट, (ne Night Only concert) में स्टाइल्स ने अपने नए रिलीज हुए एल्बम हैरी हाउस (Singer and songwriter Harry Styles) के गाने गाए. 20 मई की रात को न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन (Madison Square Garden) में ये कॉन्सर्ट हुआ था. कॉन्सर्ट के अंत में स्टाइल्स ने अपनी पुरानी हिट फिल्मों में से एक 'साइन ऑफ द टाइम्स' (Sign of the Times) परफॉर्म किया. इसी ट्रैक के दौरान स्टाइल्स ने दर्शकों में से एक के पास से यूक्रेनी झंडा (Ukrainian flag) लिया. स्टाइल्स के इस जेस्चर को देखकर उनके फैंस भावुक हो गए. देखते ही देखते इस पल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

स्टाइल्स के इस जेस्चर की तारीफ

नेटिज़न्स ने हैरी स्टाइल्स के इस जेस्चर की तारीफ की. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'अमेजिंग, ह्यूमन वैल्यूज, डीसेंसी, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रति सहानुभूति वाला ऐसा युवा कलाकार! मुझे हमारे भविष्य में विश्वास देता है! धन्यवाद, ये बहुत मायने रखता हैं. आप यूथ को प्रभावित करते हैं.' इससे पहले, हेवी मेटल बैंड मेटालिका और आयरिश रॉक बैंड U2 ने इस साल 24 फरवरी को रूसी सेना के हमले के बाद यूक्रेन के साथ एकजुटता व्यक्त की थी. चैरिटी के लिए मेटालिका ने एक टी-शर्ट सेल शुरू की थी, जबकि U2 ने कीव में मुफ्त में एक कॉन्सर्ट किया था.

