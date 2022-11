VIDEO: एक ही नाम के 178 लोग, नाम लेते ही स्टेज पर पहुंचे, देख हर कोई रह गया हक्का बक्का

VIDEO: एक ही नाम के 178 लोग एक जगह हुए इकट्ठे, बन गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

178 People With Same Name On Same Podium: हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में एक और कीर्तिमान जुड़ गया है, जो जरा हटके है, जिसके बारे में जानकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. दरअसल, यह रिकॉर्ड है एक ही जगह पर एक ही नाम के कई लोग का (Record Of Many People With The Same Name), जो वाकई बेहद दिलचस्प है. आपने अक्सर अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में एक ही नाम के एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को देखा होगा, लेकिन जापान (Japan) में एक-दो नहीं बल्कि एक ही नाम के 178 लोग एक समय पर एक ही जगह मौजूद रहे, जिनका नाम आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (GWR) में शामिल है.