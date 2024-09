खराब और घटिया सब्जी ना खरीद ले पति, इसलिए रिटायर्ड IFS ऑफिसर की पत्नी ने बनाकर दे दी पूरी की पूरी गाइडलाइन

Retired IFS Officer Shares Pic: जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं तो उसके साथ यूजर मैनुअल भी दिया जाता है. यूजर मैनुअल में आम तौर पर खरीदे गए अप्लायंस को इस्तेमाल करने का तरीका सहित रखरखाव से संबंधित जरूरी जानकारी दी जाती है. इसे यूजर गाइड भी कहा जाता है जिसमें किसी प्रोडक्ट, सर्विस या एप्लिकेशन का इस्तेमाल करने में यूजर की मदद के लिए शब्दों के साथ-साथ कई बार पिक्चर के जरिए भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. अगर ऐसा गाइड आपको सब्जी की खरीददारी के लिए मिल जाए तो यकीनन आप भी चौंक जाएंगे. आप ही नहीं नेटिजन्स भी चौंक गए जब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने सब्जी खरीदने के लिए पत्नी की तरफ से थमाई गई गाइड को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

सब्जी खरीदने के लिए गाइड (veggie buying instructions)

वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे रिटायर्ड ऑफिसर की पत्नी ने बारीकी से हर एक सब्जी खरीदने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं. सही सब्जियों का चुनाव करने में मदद करने के लिए पत्नी ने इस स्पेशल गाइड में कई जगह ड्रॉइंग भी बनाई है. सभी सब्जियों के आगे क्वांटिटी भी बताई है. टमाटर के लिए लिखा गया है कि, कुछ पीले और कुछ लाल, छेद नहीं होना चाहिए साथ ही लूज न हो. प्याज के लिए गाइड में लिखा है कि, आकार छोटे होने चाहिए गोल होना चाहिए. इसी तरह पालक, भिंडी, आलू और मेथी के लिए भी साइज और क्वांटिटी बताई गई है. गाइड में दूध और दही के ब्रांड से लेकर क्वांटिटी साफ-साफ बताया गया है. इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर मोहन परगैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सब्जी खरीदने के लिए पत्नी द्वारा बनाए गए गाइड की मजेदार तस्वीर (IFS Officer Viral Post) साझा की है.

While going for market for vegetables my wife shared with me this???? stating that you can use this as a guide ???????????? pic.twitter.com/aJv40GC6Vj