9/11 हमले में इस फोटो जर्नलिस्ट ने जान की बाजी लगाकर खींची थी ये खौफनाक तस्वीर, इंटरनेट पर हुई वायरल

Last Photo Taken By Journalist Bill Biggart: अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में आतंकियों ने हवाई हमला किया था. अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. इस आतंकी हमले में अमेरिका ने अपने कई लोगों को खो दिया था. वहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कई विदेशी लोग भी काम करते थे, जिन्हें असमय अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इस हमले का दर्द उन परिवारों के दिलों में आज भी है, जिन्होंने अपनों को खोया था. अमेरिका के लिए 11 सितंबर का दिन किसी काले दिन से कम नहीं है. आज 11 सितंबर 2024 को इस हमले को पूरे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका जख्म आज तक नहीं भरा है. इस बीच हमले की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे एक पत्रकार बिल बिगार्ट ने अपने कैमरे में कैद किया था.

मौत के मंजर के बीच पत्रकार ने खींचा था ये फोटो (Photojournalist Bill Biggart last Photo Goes viral)

इस भयानक मौत के मंजर की आखिरी तस्वीर लेने वाले पत्रकार बिल बिगार्ट का भी इस हमले में निधन हो गया था. आज इस हमले के 23 साल पूरे होने पर इस तस्वीर ने हंगामा मचा रखा है. बिल बिगार्ट ने हमले के बाद गिरते हुए वर्ल्ड ट्रेड टावर का यह खौफनाक नजारा अपने कैमरे में कैद किया था, जो उनके कैमरे में खींची गई आखिरी तस्वीर थी. इस तस्वीर में वर्ल्ड ट्रेड टावर को टूटकर-बिखरकर रेत की तरह ढेर होते देखा जा रहा है. इस हमले में 3 हजार लोगों के साथ उनकी भी मौत हो गई थी. पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका में हुआ यह दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला था.

यहां देखें पोस्ट

The last photo taken by Bill Biggart, the only journalist killed covering 9/11. pic.twitter.com/vt85v3dZw1 — Fascinating (@fasc1nate) September 10, 2024

पत्नी को कॉल कर कहा था- मैं जिंदा हूं (Who Died Documenting 9/11)

बिल बिगार्ट के बारे में बता दें कि वह अपने काम के प्रति जुनून के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल सोशल मूवमेंट के एक-एक नजारे को भी अपने कैमरे में कैद किया था. यहां तक कि उन्होंने कई जानलेवा स्थितियों में भी अपने कैमरे में तस्वीरें लेना नहीं छोड़ा था. रिपोर्ट्स की मानें तो, अमेरिका में इस हमले के दौरान बिल बिगार्ट ने अपनी पत्नी को कॉल करके बताया था, 'यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक आतंकी हमला था, लेकिन मैं जिंदा हू और फायरमैन के साथ में हूं'.

2 सेकंड के अंतर में कैद किया था ढहते टावर का नजारा (September 11 attacks)

बता दें कि, सुबह 10 बजकर 28 मिनट और 22 सेकंड पर टावर का उत्तरी हिस्सा ढह ही रहा था कि बिल बिगार्ट ने कोई देरी ना करते हुए 10 बजकर 28 मिनट और 24 सेकंड पर इस मंजर को अपने कैमरे में कैद किया था. टावर के गिरने के बाद दूर-दूर तक धूल का गुबार फैल गया था, जिसके कारण आस-पास दिखना बंद हो गया था. वो बहुत भयानक मंजर था. जर्नलिस्ट बिग के ऊपर 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार 5 लाख टन कांच, कंक्रीट और स्टील का मलबा गिरा था, लेकिन वह उन्होंने अपना कैमरा Canon D30 को नहीं छोड़ा था.

चार दिन बाद निकला था शव (9/11 attack)

वहीं, हमले के बाद चार दिन वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबे के अंदर से जर्नलिस्ट बिल का शव बरामद हुआ था. बता दें, इस हमले के दौरान बिल ही अकेले ऐसे फोटो जर्नलिस्ट थे, जो इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में उतार रहे थे.

