पाकिस्तानी लड़की ने भारत घूमने को बताई ड्रीम ट्रिप, बोली- वाराणसी की गंगा आरती देखना सपना है

Viral Video: एक पाकिस्तानी लड़की के लिए भारत घूमना किसी ड्रीम ट्रिप से कम नहीं है. लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा कि भारत में कुछ ऐसे अनुभव हैं, जिन्हें वह अपने जीवन में कम से कम एक बार तो आजमाना चाहती है. उसने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वह वैसे तो एक पाकिस्तानी है. पर उसके दिल में दिल्ली बसता है. पाकिस्तानी लड़की ने इंस्टाग्राम पर अपनी इंडिया बकेट लिस्ट साझा की है. फिलहाल वह अभी यूरोप में रह रही है.

20 देशों में घूम चुकी है पाक लड़की

पाकिस्तानी लड़की मुस्कान (@muskaan.travels) एक ट्रैवल व्लॉगर है. वह अब तक दुनिया के 20 से ज्यादा देश घूम चुकी है. अभी वह जर्मनी में प्रवासी के रूप में रहती है. उसने इंस्टाग्राम पोस्ट में इंडिया बकेट लिस्ट शेयर की है. उसने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूं, जिसकी इंडिया बकेट लिस्ट है. बकेट लिस्ट घूमने, देखने या करने वाले ऐसे खास एक्सपीरियंस की लिस्ट होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पूरा करना चाहता है.

लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जानकर हैरान हुई युवती

पाक युवती ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में इंडिया बकेट लिस्ट के बारे में लिखा कि इनमें से कुछ चीज़ें तो मैं बचपन से ही देखना चाहती थी, जब मैं बॉलीवुड फ़िल्में देखती थी. कुछ के बारे में मुझे हाल ही में पता चला. जैसे- लिविंग रूट ब्रिज? इसके बारे में वह आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? बता दें कि लिविंग रूट ब्रिज या जिंकिंग जरी (Jingkieng Jri) भारत के मेघालय राज्य में पाए जाने वाले प्राकृतिक और जीवित पुल है.

पाकिस्तानी लड़की बोली- दिल्ली दिल में बसता है

उसने वीडियो में कहा कि वैसे तो मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूं, लेकिन मेरा दिल दिल्ली में बसता है. पाकिस्तानी लड़की ने इंडिया बकेट लिस्ट गिनाते हुए कहा कि जिस दिन मुझे अपना जर्मन पासपोर्ट मिल जाएगा, भारत वह पहला देश होगा जहां मैं जाऊंगी. फिर मैं अपनी इस लिस्ट की एक-एक चीज़ पूरी करूंगी. उसने सोशल मीडिया पर लोगों से सलाह मांगी है कि इस लिस्ट में और क्या-क्या जोड़ना चाहिए?

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पाक लड़की की इंडिया बकेट लिस्ट में क्या-क्या है?

पाकिस्तानी लड़की की इंडिया बकेट लिस्ट में मेघालय में 'लिविंग रूट ब्रिज' पर चलना, वाराणसी में नाव पर बैठकर शाम की गंगा आरती देखना, दिल्ली में लोटस टेम्पल देखना, ऋषिकेश में गंगा किनारे सूर्योदय के समय योग करना, नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में आदिवासी नृत्य देखना, होली खेलना, ताजमहल पर सूर्योदय देखना और जैसलमेर में रेगिस्तान के कैंप में तारों के नीचे सोना शामिल है.

पाकिस्तानी लड़की के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि वहां पर बहुत कुछ है. जबकि एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि आपको स्पीति वैली, लद्दाख और केरल भी ज़रूर घूमना चाहिए.

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