प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल के साथ इंटरव्यू के लिए ओपरा विन्फ्रे को मिले 7 मिलियन डॉलर

जब हैरी और मेघन (Harry and Meghan) के साथ ओपरा विन्फ्रे (Oprah Winfrey) का साक्षात्कार, ड्यूक और ससेक्स का डचेस (the Duke and Duchess of Sussex), रविवार रात सीबीएस पर प्रसारित हुआ, तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए एक जीत नहीं था, जो महल की अंदरूनी साज़िशों के बारे में जानना पसंद करते हैं.