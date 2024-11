सिर कट गया फिर भी डेढ़ साल तक कैसे जिंदा रहा ये मुर्गा, फिर छोटी सी गलती से हुई मौत, मरने से पहले मालिक को बना गया करोड़पति

Headless Miracle Chicken: क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि कोई भी इंसान और जीव बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है? जानकर हैरानी हो सकती है कि, आज से तकरीबन 80 साल पहले ऐसा करिश्मा हो चुका है. अमेरिका के कोलाराडो में एक मुर्गे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, बावजूद इसके वो 18 महीने (chicken lived for 18 months without head) यानि डेढ़ साल तक बिना सिर के जिंदा रहा था. इस मुर्गे का नाम माइक द हेडलेस चिकन उर्फ मिरेकल माइक था. जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है. कैसे कोई जीव बिना सिर के जिंदा (story of headless chicken lived for 18 months) रह सकता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की असल सच्चाई के बारे में.

यहां देखें वीडियो

मुर्गे के साथ क्या हुआ था? (Mike the Headless Chicken)

18 सितंबर 1945 को एक पॉल्ट्री फॉर्म के मालिक और किसान ल्योय्ड ओस्लेन ने नॉन-वेज पार्टी दी थी. इस शख्स ने पार्टी में अपने इस मुर्गे को काटा और काटने के बाद बॉक्स में डालने की बजाय इसे साइड में रख दिया, इतने में मुर्गा तड़पता हुआ इधर से उधर दौड़ता हुआ बहुत दूर चला गया. दरअसल, मुर्गे के बचने की असल वजह यह थी कि इसके सिर का अगला हिस्सा ही कटा था, जिसके चलते इसके सिर की जरूरी नसें और कान सही सलामत बचे थे. वहीं, ब्रेन को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था और खून के थक्के जमते ही खून भी बहना बंद हो गया था. इसी कारण मुर्गा मरा नहीं. इसके बाद ल्योय्ड ने अपने इस मुर्गे पर तरस खाकर इसका इलाज कर इसकी देखभाल की. अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मुंह के मुर्गे का खानपान कैसे हुआ. बता दें कि, इसके मालिक ने इसे दूध और मक्का ड्रॉप के जरिए दिया, जिससे यह 18 महीने तक जिंदा रहा.

कैसे हुई मिरेकल माइक की मौत? (Headless Chicken Viral News)

कहते हैं कि जब मौत आनी होती है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता. ऐसा नहीं था कि माइक बूढ़ा और कमजोर होने की वजह से मर गया, नहीं बस एक छोटी सी गलती की वजह से माइक ने दुनिया से अलविदा कह दिया. दरअसल, माइक की मौत उसके गले में मक्का का एक दाना अटक जाने से हो गई थी. मक्के का दाना अटका कैसे? दरअसल, मिरेकल माइक से अनजाने में खाना खिलाने वाली सिरींज शो वाली जगह ही मिस हो गई थी. ऐसे में मिरेकल माइक की मौत गले में मक्का का दाना अटकने से उसका दम घुटा और फिर उसकी मौत हो गई.

मिरेकल माइक ने बना दिया मालिक को करोड़पति (Miracle Mike)

मिरेकल माइक तो चला गया, लेकिन अपने वफादार मालिक को करोड़पति बना गया. बता दें, जब यह बात चारों ओर फैली कि एक मुर्गा बिना सिर के जिंदा है, तो दूर-दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे. इसके बाद मुर्गे के मालिक ने मनोंरजन कंपनी से डील की और उसे जगह-जगह होने वाले शो में दिखाया जाने लगा, जिससे मिरेकल माइक का मालिक दिन-ब-दिन पैसे वाला बनता गया. इतना ही नहीं, बड़ी-बड़ी मैग्जीन ने भी मिरेकल माइक के मालिक का इंटरव्यू लिया और मुर्गे कि बिना सिर वाली तस्वीरें भी अपनी मैगजीन में छापी. बता दें, मिरेकल माइक की कीमत भी लगी थी, जो कि 10 हजार डॉलर थी. बता दें, इसका मुर्गे का नाम गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

ये भी देखें:-बाघ की सवारी करता दिखा कपल