लुई वुइटन का न्यूयॉर्क स्टोर देख चौंधिया जाएंगी आंखें, वैनिटी बॉक्स के आकार में बनी है 19 मंजिला इमारत, देखें Video

लुई वुइटन (Louis Vuitton) मैनहट्टन में अपने प्रतिष्ठित स्टोर के साथ इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. यह एक विशाल 19-मंजिला चमड़े का ट्रंक है. एले डेकोर के अनुसार, स्टोर 15 नवंबर को 57वीं स्ट्रीट पर चला गया और सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है.

देखें Video:

चमकदार स्टोर की एक झलक शेयर करते हुए, उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक्स पर लिखा, "लुई वुइटन अपने प्रमुख न्यूयॉर्क स्टोर को एक तमाशे में बदल देता है! निर्माण के दौरान, मचान अब विशाल ट्रंकों के 15-मंजिला स्टैक को चौंका देने वाला है, जो फैशन और आर्किटेक्ट को मिलाता है. क्या विचार है!"

यहां देखें:

पोस्ट ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जिससे मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा शुरू हो गई. एक एक्स यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है कि लुई वुइटन अपनी खुद की मार्केटिंग रणनीति का उपयोग करता है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वास्तव में फैशन और वास्तुकला का क्रिएटिव फ्यूजन."

एक ने लिखा, "पेरिस के LV होटल में भी ऐसा ही बनाया जा रहा है."

क्या है खास

Louis Vuitton turns its flagship New York store into a spectacle! While under construction, the scaffolding now features a jaw-dropping 15-story stack of giant trunks, blending fashion with architecture. What an idea! pic.twitter.com/hI8hKacR1O