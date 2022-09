थाने में दिखी तेंदुए की दंबगई, पुलिस ने की ये अपील, आज तक नहीं देखा होगा ऐसा Video

बेफिक्री के थाने में दबंगई करता दिखा तेंदुआ, लोगों के छूटे पसीने, देखें VIDEO

Leopard In Police Station Video: पहाड़ी इलाकों के अलावा कई बार जंगली जानवर (wild animals) भटककर रिहायशी इलाकों (residential areas) में घुस जाते हैं. अक्सर सोशल मीडिया (social media) पर ऐसे वीडियोज (videos) देखने को मिल जाते हैं, जिनमें जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घूमते नजर (wild animals are seen roaming in residential areas) आते हैं. ऐसे में कई बार यह किसी जीव-जंतु या फिर कभी-कभी इंसानों (humans) को भी अपना शिकार बनाते नजर आते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ (leopard) बड़ी ही दबंगई से थाने के बाहर (roaming outside the police station) घूमता नजर आ रहा है. वायरल हो रहा यह वीडियो (video going viral) उत्तराखंड (Uttarakhand) के अल्मोड़ा (Almora) का बताया जा रहा है.