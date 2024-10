खुले आसमान में कपल मना रहा था शादी की सालगिरह, तभी ईरान ने इजरायल पर छोड़ दी मिसाइल, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Lebanese Couple Viral Photo: ईरान-इजरायल वॉर दिन-ब-दिन खतरनाक होता जा रहा है. इस वॉर से दोनों देशों की जनता का जीना दूभर हो गया है. इस वॉर से मौत के मंजर की ऐसी-ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने लोगों की रूह कंपा दी है. अब इस वॉर से एक ऐसी तस्वीर भी आई है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में एक लेबनानी कपल खूब सज-धजकर चांदनी रात के खुले आसमान के नीचे शादी की सालगिरह मना रहा है. अब तस्वीर में चौंकाने वाली बात यह है कि कपल के बैकग्राउंड में 180 बैलेस्टिक मिसाइल आसमान में चमकती दिख रही हैं, जो ईरान ने इजरायल पर छोड़ी हैं. अब सोशल मीडिया यह तस्वीर मिसाइल से भी तेज दौड़ रही है. इस तस्वीर को खुद इस शख्स ने शेयर किया है और साथ ही ईरान का शुक्रिया अदा भी किया है.

हमले बीच मनाई शादी की सालगिरह (Couple Celebrating Wedding Anniversary)

इस शख्स ने अपने चाफिक नामक एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर अपनी यह यादगार तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में शख्स को ब्लैक सूट में और लड़की को व्हाइट गाउन में देखा जा रहा है. दोनों एक-दूजे के गले लगे हुए हैं. इस खूबसूरत और अनएक्सपेक्टेड तस्वीर के कैप्शन में इस शख्स ने लिखा है, 'इस सालगिरह को शानदार बनाने के लिए आपका शुक्रिया ईरान'. इस तस्वीर पर अब लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. कई लोगों ने इस कपल को शादी की बधाई दी है, तो कईयों ने इस कपल को ट्रोल भी किया है. कई यूजर्स इस तस्वीर को एडिटेड भी बता रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

Thank you Iran for making it a truly happy anniversary????@farahsai pic.twitter.com/ztu6aUfguj