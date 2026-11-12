अमेरिका में सिख भाई बने 'आलमंड किंग', पूरी दुनिया को खिलाते हैं बादाम, घास काटने से शुरू हुआ बिजनेस

VIRAL VIDEO: जालंधर के रुड़का कलां गांव से 45 साल पहले अमेरिका पहुंचे छह भाइयों का संघर्ष आज कैलिफोर्निया में एक विशाल कृषि साम्राज्य में बदल चुका है. शून्य से शुरुआत करने वाले सतनाम सिंह संधू और उनके परिवार ने शुरुआत में घास काटने और बागवानी का काम किया. अपनी कड़ी मेहनत और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के दम पर इस पंजाबी परिवार ने बादाम की पैदावार को तीन गुना से अधिक बढ़ा दिया. आज यह परिवार कैलिफोर्निया में लगभग 70 हजार एकड़ भूमि पर खेती करता है और दुनिया के सबसे बड़े बादाम उत्पादकों में से एक है. रियल एस्टेट सेक्टर में 'रूरका होम्स' के जरिए माउंटेन हाउस शहर की लगभग 97 प्रतिशत संपत्ति पर इनका मालिकाना हक है. अरबों डॉलर के इस साम्राज्य के बावजूद संधू परिवार अपनी मिट्टी और पंजाब के संस्कारों से गहराई से जुड़ा हुआ है.



पंजाब के खेतों की महक ऐसी होती है कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, यह उसका पीछा नहीं छोड़ती. आज हम आपको कैलिफोर्निया के 'बादाम किंग' यानी सतनाम सिंह संधू और उनके भाइयों की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं. यह कहानी सिर्फ दौलत कमाने की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस जज्बे की, जो शून्य से शुरू होकर अरबों के साम्राज्य तक पहुंचता है. बात करीब 40-45 साल पुरानी है. जालंधर के रुड़का कलां गांव से छह भाइयों का एक साधारण पंजाबी परिवार सुनहरे भविष्य का सपना लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंचा. शुरुआत बेहद मामूली और संघर्षों से भरी थी. सतनाम सिंह संधू खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे. इसी बीच उनके एक भाई की तबीयत खराब हो गई. भाई को सहारा देने के लिए संधू परिवार ने घास काटने और बागवानी (लैंडस्केपिंग) का छोटा-मोटा काम शुरू किया. जल्द ही भाइयों की पारखी नजर ने भांप लिया कि इस काम में नौकरी से कहीं ज्यादा बचत और सुकून है. उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जी-जान से इसी काम में जुट गए. मेहनत रंग लाई और उन्हें एक बड़े घर की बागवानी का एक मिलियन डॉलर का बड़ा ठेका मिल गया. इस एक मौके ने संधू भाइयों की किस्मत बदल दी और उन्हें आगे बढ़ने का मजबूत हौसला दिया.

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आधुनिक सोच से बने 'बादाम के राजा'

लैंडस्केपिंग से मजबूत आधार पाकर संधू भाइयों ने कैलिफोर्निया में खेती की जमीन खरीदी. लेकिन वे पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया. जिस बादाम की पैदावार पहले महज 1200 पाउंड प्रति एकड़ हुआ करती थी, संधू भाइयों ने अपनी सूझबूझ और वैज्ञानिक खेती से उसे बढ़ाकर 4000 पाउंड प्रति एकड़ से ऊपर पहुंचा दिया. आज संधू परिवार का कृषि साम्राज्य करीब 70 हजार एकड़ में फैला हुआ है. वे दुनिया के सबसे बड़े बादाम उत्पादकों में से एक हैं. बादाम के अलावा वे चेरी, अंगूर और अखरोट की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं. इसके साथ ही 'रूरका होम्स' के नाम से रियल एस्टेट सेक्टर में भी उनका बड़ा नाम है. आज उनकी कुल संपत्ति कई बिलियन डॉलर की है. उनके पास कैलिफोर्निया में लगभग 70 हजार एकड़ के खेतों के अलावा माउंटेन हाउस (Mountain House) शहर के आसपास की लगभग 97% प्रॉपर्टी भी उनके स्वामित्य वाली हैं.

पंजाब को नहीं भूल पाते संधू भाई

सतनाम सिंह संधू अपनी इस बेमिसाल कामयाबी का पूरा श्रेय ईश्वर की कृपा और अपने भाइयों की आपसी एकता को देते हैं. आज भी उनके चार भाई मिलकर इस पूरे बिजनेस साम्राज्य को संभालते हैं. लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कुछ और है. अरबों के इस साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद सतनाम सिंह संधू का दिल हमेशा अपने पंजाब के लिए धड़कता है. वे मानते हैं कि पंजाब की मिट्टी ने उन्हें जो संस्कार और हिम्मत दी है, वे उसे कभी नहीं भूल सकते. अपनी मातृभूमि के कर्ज को चुकाना और वहां के लोगों की मदद करना वे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं.



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