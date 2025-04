अगर आपने 8 सेकंड में पहाड़ों पर छिपे हिम तेंदुए को ढूंढ लिया, तो आपसे तेज़ नज़रें किसी और की हो ही नहीं सकती

ऑप्टिकल भ्रम (Optical illusion) ने लंबे समय से लोगों को आकर्षित किया है, जो हमारे दिमाग द्वारा वास्तविकता को समझने के तरीके को चुनौती देते हैं. ये दिमाग को झकझोर देने वाली पहेलियां हमारी दृष्टि को धोखा देती हैं, जिससे हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो तुरंत स्पष्ट नहीं होती हैं. अगर आपको अपने अवलोकन कौशल का परीक्षण करने में मज़ा आता है, तो एक नई ऑप्टिकल भ्रम चुनौती है जो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देगी.

एक्स यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा शेयर किए गए एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने इंटरनेट यूजर्स को आकर्षित किया है. इस तस्वीर में जटिल चट्टानी संरचनाओं के साथ ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी परिदृश्य का नज़दीक से नज़ारा दिखाया गया है. इलाके में गुलाबी, भूरे, ग्रे और सफ़ेद रंगों के खनिजों और बनावटों का मिश्रण दिखाई देता है. दिखाई देने वाली परतें, दरारें और भूगर्भीय संरचनाएं तस्वीर के जटिल विवरणों को और बढ़ा देती हैं.

You are a keen observer if you can spot the snow leopard on the mountains in 8 seconds! pic.twitter.com/dcGgl2LTKk