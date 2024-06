विजिटिंग कार्ड को मिट्टी में बोने से उगेगा गेंदे के फूल का पौधा, IAS अफसर की इस अनोखी पहल की हो रही तारीफ

पर्यावरण और पेड़ों को संजोने को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है. लोग अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि, पेड़ों को काटने की और प्लास्टिक यूज को कम करने की अहमियत समझने लगे हैं. इसी जागरुकता के बीच एक आईएएस अफसर ने अनोखी पहल की है. अपनी नई पहल की जानकारी जब आईएएस अफसर ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की, तो यूजर्स हैरान भी हुऐ और उनकी तारीफ भी की. आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि, अब विजिटिंग कार्ड एक खूबसूरत और फूलों से लदे पौधे में तब्दील हो सकता है. उनकी इस कोशिश को देखकर नेटिजन्स उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं.

इको फ्रेंडली विजिटिंग कार्ड

ट्विटर पर आईएएस शुभम गुप्ता विजिटिंग कार्ड की एक तस्वीर शेयर की है. आपको बता दें शुभम गुप्ता महाराष्ट्र की सांग्ली, मिराज, कुपवाड़ा नगर निगम के आयुक्त हैं. उन्होंने विजिटिंग कार्ड की जो इमेज शेयर की है, उसमें उनका नाम डेजिग्नेशन सब नजर आ रहा है, लेकिन विजिटिंग कार्ड की खासियत इससे कुछ ज्यादा है, जिसे जानने के लिए कैप्शन पर गौर करना होगा. आईएएस शुभम गुप्ता ने लिखा कि, 'अब जो भी मेरे ऑफिस आएगा. उसे तस्वीर में नजर आ रहा विजिटिंग कार्ड मिलेगा. ये विजिटिंग कार्ड सुंदर मैरीगोल्ड के पौधे में तब्दील हो जाता है, जब इसे उगाया जाता है.'

यहां देखें पोस्ट

Anyone coming to my office from now on will get this card. It grows into a beautiful marigold plant when planted. #Sustainable #Green @WildLense_India pic.twitter.com/oHdQtUMVnK