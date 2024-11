VIDEO: एक चूहे के चक्कर में कैंसिल हुई फ्लाइट, एयरपोर्ट पर क्रू और पैसेंजर्स के बीच जमकर हुआ क्लेश

Airport Par Ladai: हाल ही में गोवा एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसने वहां मौजूद यात्रियों का गुस्सा बढ़ा दिया. दरअसल, गोवा से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के डिपार्चर पर इंतजार कर रहे यात्रियों को जब यह बताया गया कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो वे हक्के-बक्के रह गए. इस दौरान पैसेंजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर था. हर कोई फ्लाइट कैंसिल होने के पीछ की वजह जानना चाहता था. एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स और ग्राउंड स्टाफ के बीच जमकर क्लेश होने लगा. एयरपोर्ट पर चिल्लम चिल्ली के बीच ग्राउंड स्टाफ पैसेंजर्स को बताता है कि फ्लाइट के केबिन में चूहा निकलने की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई है. अब इंटरनेट पर इस समय हुए क्लेश का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब चटकारे ले रहे हैं.

चूहे के कारण फ्लाइट रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, लोग प्लेन कैंसिल होने के पीछे की वजह से असंतुष्ट थे और स्टाफ से बहस कर रहे थे. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने पर यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ग्राउंड स्टाफ ने यात्रियों को जानकारी दी कि फ्लाइट के केबिन में चूहा देखा गया था, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द करनी पड़ी. इस अजीब कारण ने यात्रियों को भड़का दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग ग्राउंड स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं और इस स्थिति को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यात्रियों का कहना था कि, फ्लाइट कैंसिल करने से पहले उन्हें इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई. एक यात्री ने कहा, "अगर चूहा पकड़ना था, तो हमें घंटों क्यों इंतजार कराया गया?" वहीं, दूसरे यात्री ने कहा, "इतनी महंगी टिकट लेकर हमें यह सब झेलना पड़ रहा है."

यहां देखें वीडियो

Kalesh b/w Ground staff and Passengers over Goa-Lucknow Indigo Flight cancelled after Rat spotted in Cabin pic.twitter.com/DrjYSMC16c