इंद्रधनुष की तरह इस नदी का रंग हुआ नीला और नारंगी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

नदी हुई रंगीन, सोशल मीडिया पर हो रहे चर्चे

River Trent In UK Turns Orange And Blue Know The Reason: हाल ही में एक नदी के बदलते रंगों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया. क्या आप सोच सकते हैं कि, नदी में धोए जा रहे कपड़े के रंग नदी के पानी को रंगीन बना सकते हैं. जी, हां ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हुआ है. ब्रिटिश सरकार की पर्यावरण एजेंसी ने जनता को सचेत किया है कि, कपड़े के रंग अनजाने में पानी में फैल जाने के बाद उत्तरी स्टैफोर्डशायर (River Trent in North Staffordshire) में ट्रेंट नदी का एक हिस्सा ब्लू और ऑरेंज कलर में बदल गया है.