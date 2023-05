भाई ने गलती से फैमिली ग्रुप पर भेज दी बीयर केन की फोटो, फिर जो हुआ, बहन ने शेयर किया चैट का स्क्रीनशॉट

वायरल व्हाट्सएप चैट (WhatsApp chat) में सानिया के भाई, जो कि एक मुंबई इंडियन (Mumbai Indian) फैन हैं उन्होंने एक बीयर केन (beer can) की तस्वीर पोस्ट की है, जिसका कैप्शन है, "मुंबई फॉर द विन... लेसगो" दो मिनट के बाद, सानिया के पिता पूछते हैं "क्या?" और उसके एक मिनट बाद सानिया की मां पूछती हैं "क्या तुम बीयर पीते हो?"

जब सानिया ने अपने भाई से पूछा कि वह बीयर की तस्वीर को ग्रुप से क्यों नहीं हटा रहा है, तो उसने कहा कि उसने इसे सभी के लिए हटाने (delete for everyone) के बजाय अपने लिए हटा दिया (delete for me). अब यही मज़ेदार व्हाट्सएप चैट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "मेरे भाई ने इसे फैमिली ग्रुप को भेजा." पोस्ट किए जाने के बाद से, पोस्ट को ट्विटर पर 1.1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, जिसमें कई तरह के मजेदार कमेंट्स हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे यकीन है कि वह एक कहानी बनाएंगे."

एक अन्य यूजर ने पूछा, "क्या वह जिंदा हैं?" तीसरे ने सलाह दी, "वह कह सकता है कि वह मुंबई इंडियंस को बढ़ावा दे रहा है और समर्थन कर रहा है. कैन उसके दोस्त का है." चौथे ने पूछा, "व्हाट्सएप के पास वैसे भी दो विकल्प क्यों हैं? मेरे लिए डिलीट एक स्कैम है, हम सभी कई बार पकड़े गए हैं."