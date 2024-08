बेंगलुरु के इस पार्क में लिखा दिखा ऐसा अनोखा इंस्ट्रक्शन, देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

Bengaluru Park Sign Board: जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं, तो वहां कई तरह के साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जो वहां घूमने वाले लोगों को पार्क के रास्ते से लेकर कई और जरूरी जानकारी देते हैं. कचरा कहां फेंकना है और पार्क की टाइमिंग से लेकर कई तरह के इंस्ट्रक्शन कई बार पार्कों के एंट्री और एग्जिट गेट पर इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा कर दी जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेंगलुरु के एक पार्क के इंस्ट्रक्शन बोर्ड की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. पार्क में एंटी-क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमने के निर्देश को हाइलाइट कर शेयर की गई यह तस्वीर नेटिजन्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

वायरल हुआ पोस्ट (Bengaluru Park Sign Goes Viral)

पार्क में एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमने के निर्देश से जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. अनुष्का नाम की एक्स यूजर ने पार्क के इंस्ट्रक्शन की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर की है. तस्वीर के साथ यूजर ने कैप्शन में लिखा, "जाग जाओ! भारतीय पार्क के नए नियम अभी-अभी आए हैं: नो एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट". एक्स यूजर ने यह पोस्ट 9 अगस्त को शेयर किया है और अब तक इसे 54 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है, जबकि 1 हजार लोगों ने पोस्ट को लाइक किया है.

babe wake up new Indian park rule just dropped: no anti-clockwise movements ???? pic.twitter.com/2yTrswjpiu