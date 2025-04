कहीं देखा है ऐसा दूधिया...बैंक की नौकरी छोड़ ऑडी कार से करता है दूध की डिलीवरी

Haryana Man Quits Stable Bank Job To Deliver Milk In An Audi: फरीदाबाद के मोहब्बताबाद गांव के रहने वाले अमित भड़ाना ने यह साबित कर दिया है कि यदि जुनून और पेशा एक साथ मिल जाएं तो सफलता तय है. अमित ने बैंक की नौकरी छोड़कर दूध बेचने का काम शुरू किया, लेकिन खास बात यह है कि वह दूध की डिलीवरी किसी साधारण वाहन से नहीं, बल्कि करोड़ों की ऑडी कार से करते हैं. अमित ने ग्रेजुएशन के बाद एक बैंक में स्थिर नौकरी हासिल कर ली थी. हालांकि, बैंकिंग की व्यस्त जिंदगी के चलते वह अपने शौक महंगी बाइक्स और कारों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बैंक की नौकरी ने उनके सपनों पर अंकुश लगा दिया था, जिससे वह दुखी थे.

कहीं देखा है ऐसा दूधिया... (Deliver Milk In An Audi)

उनका परिवार पहले से ही दूध के कारोबार में सक्रिय था. अमित ने इसी में अपने जुनून को जोड़ने का फैसला लिया. उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर दूध सप्लाई का काम बाइक से शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने एक हार्ले डेविडसन बाइक खरीदी, जो उनके शौक और काम दोनों को संतुलित करने में मददगार साबित हुई. धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, उन्होंने अपने वाहन को भी अपग्रेड किया.

पैशन और बिजनेस का अनोखा संगम (Quits Bank Job To Deliver Milk In An Audi)

आज, अमित भड़ाना अपनी लगभग 1 करोड़ रुपये की ऑडी कार से दूध पहुंचाते हैं. उनकी यह अनोखी स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. लोग उन्हें प्यार से "हार्ले वाला दूधिया" के नाम से बुलाने लगे हैं. अमित कहते हैं, "गाड़ी चलाना मेरा शौक है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता. अब मैंने अपने पैशन और पारिवारिक बिजनेस को मिला दिया है, जिससे मेरी कमाई भी हो रही है और मेरा सपना भी पूरा हो रहा है."

ऑडी कार में दूध की डिलीवरी (Amit Bhadana Milk Delivery)

उनकी सफलता में उनके परिवार का पूरा समर्थन रहा है. परिवार ने न केवल उनके फैसले का समर्थन किया बल्कि हर कदम पर उनका हौसला भी बढ़ाया. अमित के पुराने ग्राहक भी उनके इस बदलाव से बेहद प्रभावित हैं. एक ग्राहक ने कहा, "हमने अमित को पिछले 13 सालों से दूध पहुंचाते देखा है. फर्क बस इतना है कि पहले वह लाखों की बाइक से दूध लाते थे, अब करोड़ों की कार से आते हैं." आज फरीदाबाद में लोग अमित की ऑडी के साथ दूध वितरण की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. अमित भड़ाना ने दिखा दिया कि जुनून को सही दिशा मिले तो वह जीवन बदल सकता है.

ये भी पढ़ें :- जानें क्यों एक टूटा हुआ पुराना गमला 56 लाख रुपये में बिका