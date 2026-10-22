अमेजन कर्मचारी का आरोप, सीनियर ने रेप किया; कंपनी बोली- 'मुंह बंद रखो'

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजन पर उसकी ही एक महिला कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि न्यूयॉर्क शहर की एक बिजनेस ट्रिप के दौरान एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने महिला का रेप किया था, जिसकी शिकायत उसी वक्त पुलिस और कंपनी एचआर से की थी. लेकिन अमेजन ने महिला से चुप रहने को कहा और ठीक से जांच किए बिना शिकायत को बंद कर दिया. इतना ही नहीं, कंपनी ने फिर महिला से उसी आरोपी के साथ आगे भी काम करते रहने का दबाव भी बनाया.

3 साल पुरानी है वारदात

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला अक्टूबर 2023 का है. सिएटल में अमेजन वेब सर्विसेज की एक मैनेजर काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गई थीं. उनके साथ मैड्रिड के एडवरटाइजिंग एग्जीक्यूटिव माइकलएंजेलो सिमोंटे समेत कई और कर्मचारी भी थे. 27 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से एक पार्टी रखी गई थी, जहां ओपन बार था. इसके बाद सभी कराओके बार भी गए. इस पूरी ट्रिप और पार्टी का खर्च कंपनी ही उठा रही थी. महिला का आरोप है कि इसी रात माइकलएंजेलो ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया.

कंपनी ने रखीं दो शर्तें

'द सिएटल टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, लॉरा के वकीलों का कहना है कि जब उन्होंने इस घटना की जानकारी कंपनी को दी, तो उनके सामने एक अजीब शर्त रख दी गई. अमेजन ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वह इस मामले में दफ्तर में किसी से कोई बात न करें और उसी आरोपी अधिकारी के साथ अपना काम पहले की तरह जारी रखें.

'साइलेंस्ड नो मोर एक्ट का उल्लंघन'

पीड़िता के वकील जे फ्री के मुताबिक, जब कोई कंपनी ऐसी घटना पर चुप रहने को कहती है, तो कर्मचारी को सीधा संदेश जाता है कि अगर उसने मुंह खोला, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. पीड़िता ने इसे वॉशिंगटन स्टेट के 'साइलेंस्ड नो मोर एक्ट' का सीधा उल्लंघन बताया है, जो कंपनियों को कर्मचारियों की आवाज दबाने से रोकता है.

अहम सबूतों को किया गया नजरअंदाज

दायर मुकदमे में कहा गया है कि घटना के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की थी. इस दौरान उन्होंने पुलिस को डीएनए सबूत के तौर पर एक कंडोम भी सौंपा था. लेकिन जांचकर्ताओं ने मिलान करने के लिए आरोपी सिमोंटे का डीएनए सैंपल लिया ही नहीं. महिला का आरोप है कि अमेजन ने न तो इस मामले की कोई निष्पक्ष जांच की और न ही दफ्तर में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया. फिलहाल, ये सभी आरोप एक सिविल मुकदमे का हिस्सा हैं और अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं.

यह भी पढ़ें | कभी नहीं की 9 टू 5 की नौकरी, 6 बार बदला करियर; 30 साल की मारवाड़ी लड़की ने बताया कैसे चुनी अपनी राह

यह भी पढ़ें | अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी का Phd हॉल्‍डर 2 साल से बेरोजगार, 2300 कंपनियों ने किया र‍िजेक्‍ट