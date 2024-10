VIDEO : गाजा की सुरंग में 26 लाख का हर्मीस बैग लिए भागते हुए नजर आईं सिनवार की पत्नी, इजरायल ने किया दावा

पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार, जिन्हें इजराइली ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी गाजा में पिछले हफ्ते मार दिया गया था को एक टनल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाते हुए देखा गया था. यह वीडियो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हलमे के कुछ घंटे पहले का था. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि अब मृत हमास नेता खान यूनिस के नीचे स्थित सुरंग के अंदर तकिए, गद्दे, टेलीविजन और बैग ले जा रहे थे.

इस बीच, उनकी पत्नी को एक हर्मीस बैग ले जाते हुए देखा गया, जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि इसकी कीमत 32,000 डॉलर है. इजरायल ने कहा, याह्या सिनवार की पत्नी को 7 अक्टूबर को हुए हमले से एक रात पहले सुरंग में देखा गया था और दावा किया गया है कि उनके पास हर्मीस बैग था, जिसकी कीमत 32 हजार डॉलर (26.88 लाख) थी.

Sinwar's wife caught in this photo sneaking to the tunnels the night before October 7th - get this - clutching a $32,000 Hermes Birkin bag!



While Gazans endured hardship under Hamas, Sinwar and his family were shamelessly living in luxury, indulging while sending others to die. pic.twitter.com/Q9fTqhqxo8