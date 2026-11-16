"ढूंढ निकालेंगे": मिनाब स्कूल पर हमले का आदेश देने वाले 2 अमेरिकी अधिकारियों को ईरान की धमकी

ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों को खुली धमकी दी है. इन दोनों अधिकारियों को ईरान ने मिनाब के एक स्कूल पर हमला करने का मुख्य आरोपी माना है. इस हमले में ईरान के 168 बच्चे मारे गए थे. ईरान ने कहा है कि उसने इन दोनों अधिकारियों की पहचान कर ली है और इन्हें ढूंढ निकालेगा. दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह बात कही. दूतावास ने इन दो अमेरिकी अधिकारियों को "अपराधी" बताया है.

दूतावास ने अपनी पुरानी पोस्ट को कोट करते हुए चार शब्दों में लिखा, "हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे." दूतावास ने इन अधिकारियों की पहचान कमांडर ली आर टेट (जो USS स्प्रांस के कमांडिंग ऑफिसर) और लेफ्टिनेंट कमांडर जेफ्री ई यॉर्क (USS स्प्रांस युद्धपोत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) के रूप में की है.

ईरान की 29 मार्च की उस पोस्ट में लिखा था, "इन दो अपराधियों को याद रखें. कमांडर ली आर टेट और USS स्प्रांस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ्री ई यॉर्क, जिन्होंने तीन बार टोमाहॉक मिसाइलें दागने का आदेश दिया था. इस हमले में मिनाब के एक स्कूल में 168 मासूम बच्चे मारे गए थे."

दूतावास ने इन दोनों पर बच्चों की हत्या का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हुए आगे कहा, "क्या इनके खुद के बच्चे नहीं हैं?"

यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान को वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों पर हमला नहीं करने की चेतावनी देने के एक दिन बाद आई है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या की जाती है, तो "उनका (ईरान का) अस्तित्व ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचेगा."

अमेरिकी वित्त मंत्री सैन्य अड्डे में

फरवरी में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरुआत में, अमेरिका की कम से कम एक मिसाइल मिनाब के शजरे तैय्यबेह स्कूल पर गिरी. यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को तेहरान से जुड़ी लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण, उन्हें उनके आवास से हटाकर एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया है. बेसेंट ने हाल ही में CNBC को बताया कि यह जगह बदलने का फैसला पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया गया था.

बेसेंट ने कहा था, "जब खाड़ी में तैनात बहादुर सैनिक और राष्ट्रपति ट्रंप को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो मुझे डर क्यों लगना चाहिए?"

"अमेरिका ने कभी माफी नहीं मांगी"

NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में मिनाब स्कूल हमले के बारे में बात करते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि और वरिष्ठ राजनयिक अयातुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा था कि वाशिंगटन ने इस मिसाइल हमले के लिए कभी माफी नहीं मांगी. उन्होंने आगे कहा कि कुछ बच्चों के शव अभी तक नहीं मिल पाए हैं.

इलाही ने कहा, "उन्होंने ईरान पर हमला किया. 28 फरवरी को, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल पर दो बार हमला किया और वहां 168 बेगुनाह लोगों की जान ले ली. इन बच्चों में से कुछ के शव आज तक नहीं मिल सके हैं. उनके माता-पिता आज भी रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के लिए रोने-बिलखने के लिए कोई कब्र तक नहीं है."

इसी समिट में, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के पूर्व निदेशक ने खुलासा किया कि परिसर में बमबारी के दौरान, एक मशीन की मदद लेते हुए, किसी इंसान ने ही आखिरी ट्रिगर दबाया था. उन्होंने कहा, "असल में, यह एक इंसानी फैसला था. मुझे लगता है कि यह फैसला किसी मशीन ने नहीं लिया था. यह फैसला एक इंसान ने लिया था, और इसमें AI ने लक्ष्य तय करने में मदद की थी. AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है." उनके बयान ने उस पिछली रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक AI "किल चेन" थी और पेंटागन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अत्यधिक निर्भर रहना ही इस त्रासदी का कारण बना.

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