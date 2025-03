ट्रंप ने खरीद ली Tesla की चमचमाती कार, जानें क्यों खास है मस्क की कंपनी की ये कार

दुनियाभर में टेस्ला के कारों की तगड़ी फैल फॉलोइंग है. इन्हीं फैंस की लिस्ट में अब एक और नाम अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जुड़ गया. अब उन्होंने भी अपने करीबी मस्क की कंपनी टेस्ला की लाल रंग की चमचमाती कार को खरीद लिया है. इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की फ्लीट में टेस्ला भी शामिल हो गईं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला खरीदने का ऐलान किया था. उन्होंने मंगलवार टेस्ला कार खरदीने की बात कही थीं.

Get in, patriots—we have a country to save.🇺🇸@ElonMusk helps President Trump pick his new @Tesla! pic.twitter.com/VxdKMsOBjW