भूकंप के तेज झटकों से कांपी तिब्बत की धरती, रिक्टर स्केल पर 7 आंकी गई तीव्रता

तिब्बत में गुरुवार रात करीब 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप दर्ज किया गया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से 173 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. गहराई अधिक होने के बावजूद इसके झटके दूर-दूर तक महसूस किए गए.

कई इलाकों में महसूस हुए झटके

भूकंप के बाद लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. कई जगहों पर लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान, जनहानि या संपत्ति को क्षति पहुंचने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

हाल की आपदाओं के बीच बढ़ी चिंता

यह भूकंप ऐसे समय में आया है जब नेपाल-तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी जारी हैं. उस दौरान हिम-चट्टान स्खलन और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी. कई घर, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं जबकि हजारों लोगों की मौत और लापता होने की खबरें सामने आई थीं.

तिब्बती पठार एशिया के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक माना जाता है. ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है. ये नदियां कई देशों से होकर गुजरती हैं. ऐसे में इस इलाके में होने वाले भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक बदलाव निचले क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन जाते हैं.

पिछले महीने भी आया था भूकंप

तीन सितंबर को भी तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. तब भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई गई थी. भूकंप के झटके दोपहर करीब 1:46 बजे दर्ज किए गए. भूकंप का केंद्र 31.479 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.370 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. इसकी गहराई जमीन के अंदर करीब 14 किलोमीटर बताई गई. भूकंप का लोकेशन तिब्बत क्षेत्र में दर्ज किया गया.

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