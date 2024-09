कैंसर को खत्म करने के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट एक बड़ी पहल: जो बाइडेन

जो बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट की घोषणा की और कहा कि मैं बेहद गर्व के साथ कह रहा हूं कि क्वाड कैंसर मूनशॉट विश्व में कैंसर की बीमारी को खत्म करने में मदद करेगी और इसकी शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से होगी. जो बाइडेन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है.

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "सर्वाइकल कैंसर सबसे अधिक रोके जा सकने वाले कैंसरों में से एक है, फिर भी हर साल इंडो-पैसिफिक में 150,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हो जाती है."

I'm proud to announce the Quad Cancer Moonshot to end cancer around the world, starting with cervical cancer.



Cervical cancer is one of the most preventable cancers, yet every year 150,000 women in the Indo-Pacific die from it.



We cannot and will not let that continue. pic.twitter.com/SyHYXppHyq