प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने के बाद एक्‍स पर एक पोस्‍ट किया है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा, "फिलाडेल्फिया में पहुंच गया हूं. आज का कार्यक्रम क्वाड शिखर सम्मेलन और जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक पर केंद्रित होगा. मुझे यकीन है कि दिन भर की चर्चाएं हमारी दुनिया को बेहतर बनाने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में योगदान देंगी."



Landed in Philadelphia. Today’s programme will be focused on the Quad Summit and the bilateral meeting with @POTUS @JoeBiden. I am sure the discussions throughout the day will contribute to making our planet better and addressing key global challenges. pic.twitter.com/BeWTU46UPe