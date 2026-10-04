ओमानी को-पायलट ने दोनों इंजन कर दिए थे बंद, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार की हत्या करना चाहता था: रिपोर्ट

दुबई से तेल अवीव जा रही Flydubai की फ्लाइट FZ1073 की कॉकपिट में क्या हुआ था? इसे लेकर अब नया खुलासा हुआ है. इटैलियन अखबार 'कोरिएरे डेला सेरा' ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ओमानी को-पायलट भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार की हत्या करना चाहता था.

अखबार ने यह भी बताया है कि को-पायलट ने फ्लाइट के दोनों इंजन बंद कर दिए थे और वह प्लेन को किसी ऊंची इमारत से टकराना चाहता था.

ओमानी को-पायलट का क्या था इरादा?

ओमानी पायलट हमाम अल-हम्मामी पूरी तैयारी के साथ आया था. उसका मकसद विमान को यात्रियों समेत इमारत से क्रैश करना था. वह भारतीय कैप्टन की हत्या करना चाहता था.

अखबार ने जांच का हवाला देते हुए बताया है कि अल-हम्मामी को कट्टरपंथी विचारों के कारण ओमान एयर और एयर मोरक्को से निकाल दिया गया था.

अखबार ने लिखा कि उसने कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी से कैप्टन स्मित मच्छार की हत्या करने की योजना बनाई थी, ताकि कैप्टन को प्लेन में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी देने का मौका न मिले. वह कैप्टन की हत्या कर प्लेन को अपने फुल कंट्रोल में लेना चाहता था.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल अवीव के बीचो-बीच प्लेन को क्रैश करना चाहता था. वह यह सब इस तरह से करना चाहता था कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और प्लेन को रोकने का समय न मिल पाए.