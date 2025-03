'दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह चलती है', लंदन में वामपंथी प्रदर्शनकारियों को ममता की दो टूक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भाषण (Mamata Banerjee Oxforf University Speech) दे रही थीं. इस दौरान वामपंथी छात्रों ने वहां हंगामा कर दिया. सीपीआई (एम) के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की यूके इकाई से जुड़े छात्रों के एक गुट ममता के भाषण के दौरान तख्तियां लेकर पहुंच (Left Wing Student Potest) गया. उन्होंने 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा, नाबालिग संग रेप और ममता बनर्जी के 2012 के बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रेप की घटनाएं क्यों हो रही हैं.

खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से उलझने के बजाय उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया.

ममता ने कहा,"आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद. मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी." प्रदर्शनकारियों ने जब आरजी कर रेप मामले पर ममता से सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, "कृपया आवाज़ उठाएं, यह लोकतंत्र है. मैं ध्यान से सुनूंगी"

SFI-UK held a demonstration in Kellogg College, Oxford against Mamata Banerjee's speech. We opposed her blatant lies by asking her for evidence of the social development she claims to pioneer. Instead of allowing us to peacefully express our opinions, the police were called. pic.twitter.com/pj0WRpvZUa — Students' Federation of India - United Kingdom (@sfi_uk) March 27, 2025

TMC नेता पर प्रदर्शनकारी छात्र का आरोप

वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार मामले की जांच कर रही है. इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने छात्र प्रदर्शनकारियों से राजनीति नहीं करने की अपील की.

ममता बनर्जी ने कहा, "आप जानते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है. केंद्र सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है. यह हमारे पास नहीं है. कृपया यहां राजनीति न करें. यह कोई राजनीतिक राज्य नहीं है. आप मेरे साथ मेरे राज्य में ये कर सकते हैं, यहां नहीं." इस दौरान एक प्रदर्शनकारी छात्र ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता ने उनकी उंगलियां तोड़ने की धमकी दी. लेकिन सीएम बनर्जी का कहना है कि झूठ बोल रहा है.

'कॉलेज को राजनीतिक मंच मत बनाओ'

प्रदर्शनकारी को "भाई" कहकर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "ऐसा मत करो. मुझे आपसे खास स्नेह है. मैं आप सभी से प्यार करती हूं. इसे राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश मत करो. अगर आप इसे राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं, तो बंगाल जाएं और अपनी पार्टी को मजबूत होने के लिए कहें, सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ लड़ें. मेरे साथ मत लड़ो."

'दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह चलती है'

बंगाल सीएम ने आरोप लगाया कि वामपंथियों की आदत है कि वे जहां भी जाते हैं अराजकता फैलाते हैं. ये सब तुम्हारे नेताओं के दौरे पर भी हो सकता है. ममता ने कहा कि वह एकता में विश्वास रखती हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए वह समान हैं. उन्होंने कहा कि दीदी हर बार आएंगी. दीदी किसी को परेशान नहीं करती, दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह चलती हैं. अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं, तो पकड़ लें.

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির



She doesn't flinch. She doesn't falter. The more you heckle, the fiercer she roars. Smt. @MamataOfficial is a Royal Bengal Tiger!#DidiAtOxford pic.twitter.com/uqrck6sjFd — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 27, 2025

ममता ने दिखाई हमले वाली तस्वीर

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1990 की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें वह सीपीआई(एम) के युवा विंग के कार्यकर्ता लालू आलम द्वारा कथित तौर पर जानलेवा हमले में घायल और पट्टियों में लिपटी हुई दिखाई दे रही थीं. बता दें कि लालू आलम को 2019 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि वामपंथियों का हिंसा का इतिहास रहा है.