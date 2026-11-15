इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर की मौत, सीजफायर के बावजूद गाजा में संघर्ष जारी

इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर की मौत की जानकारी सामने आई है. हमास ने पुष्टि की है कि साउथ गाजा के खान यूनिस इलाके के अल-मवासी में इजरायली हवाई हमले में राफा ब्रिगेड के कमांडर समीर अबू यूनिस मारे गए हैं. इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसी 'शिन बेट' ने इससे पहले एक संयुक्त बयान में कहा था कि उन्होंने शनिवार को खान यूनिस में एक ड्रोन हमले के जरिए हमास के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर को निशाना बनाया था.

यह हमला विस्थापित लोगों के लिए बने एक तंबू पर हुआ, जिसमें दो अन्य लोग घायल हो गए. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि घायलों को खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले जाया गया.

अक्टूबर 2025 का सीजफायर फेल

गाजा युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना के हिस्से के रूप में अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच बातचीत के बाद 10 अक्टूबर 2025 को संघर्ष-विराम लागू हुआ.

इस समझौते के शुरुआती चरण में लड़ाई रोकने, इजरायली हिरासत में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों को रिहा करने और इजरायली सैनिकों को गाजा के अंदर तय की गई जगहों पर वापस बुलाने का प्रावधान था. इसमें गाजा तक मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने का भी प्लान किया गया था.

हालांकि, कई बड़े मुद्दे अनसुलझे रह गए, जिनमें हमास का निरस्त्रीकरण, गाजा का भविष्य का प्रशासन और इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी शामिल है. इन अनसुलझे सवालों ने एक स्थायी समाधान की दिशा में की जा रही कोशिशों को जटिल बना दिया है.

सीजफायर के बावजूद इजरायल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखा है, जबकि हमास ने इस इलाके पर इजरायल के सैन्य नियंत्रण का विरोध करना जारी रखा है.

इजरायल की तरफ से ताजा हमला इस क्षेत्र में जारी हिंसा को और बढ़ाता है, जहां सीजफायर के बावजूद संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है.

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