हमास ने जारी किया एक और इजरायली बंधक का रोते हुए VIDEO, जानिए पीड़ित की मां ने क्या की अपील

इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है. इस बीच फ़िलिस्तीनी समूह हमास ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें एक अमेरिकी-इज़राइली बंधक, एडन अलेक्जेंडर को दिखाया गया है. एडन अलेक्जेंडर 7 अक्टूबर, 2023 से हमास की कैद में हैं. वीडियो में पीड़ित ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कैद से छुड़ाने की अपील की है. अलेक्जेंडर ने अंग्रेजी में डोनाल्ड ट्रंप से और हिब्रू में इजरायली प्रधानमंत्री से अपील की है.

हमास की सैन्य शाखा, एज़ेदीन अल-क़सम ब्रिगेड द्वारा यह वीडियो जारी किया गया है. वीडियो की प्रामाणिकता या तारीख की पुष्टि नहीं हुई है.

The family of Edan Alexander, the Israeli-American held hostage in Gaza, has authorized the release of the heartbreaking proof of life video published by terrorists earlier today. pic.twitter.com/pYp8vttt8t