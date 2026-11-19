अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार को हकीम जेफरीज को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नामित किया. जनवरी में नई कांग्रेस के गठन के बाद उनके स्पीकर चुने जाने की लगभग पूरी संभावना है. ऐसा होने पर वे इस पद तक पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी-अमेरिकी बन जाएंगे.

पार्टी के अंदर हुई गुप्त वोटिंग में जेफरीज को 251 वोट मिले, जबकि केवल 11 वोट उनके खिलाफ पड़े. उनके सामने कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं था. हालांकि, फिलिस्तीन जैसे कुछ नीतिगत मुद्दों पर पार्टी के प्रगतिशील धड़े की ओर से सीमित विरोध जरूर देखने को मिला.

मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 436 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में अब तक 257 सीटें हासिल कर ली हैं. ऐसे में जनवरी में सदन के अंदर होने वाले औपचारिक चुनाव में जेफरीज की जीत लगभग तय मानी जा रही है. वे रिपब्लिकन नेता माइक जॉनसन की जगह लेंगे, जिन्होंने पार्टी की हार के बाद किसी भी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए दावेदारी नहीं करने का ऐलान किया है.

हालांकि अमेरिका में पहले अफ्रीकी-अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रह चुके हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद पर अभी तक कोई अफ्रीकी-अमेरिकी नहीं पहुंचा है. यह पद उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति उत्तराधिकार की कतार में दूसरे स्थान पर आता है.

56 वर्षीय हकीम जेफरीज पेशे से वकील हैं और न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं. स्पीकर बनने पर उनके पास सदन का विधायी एजेंडा तय करने, बजट वार्ताओं का नेतृत्व करने और संभावित महाभियोग प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी.

प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स के स्पष्ट बहुमत और 100 सदस्यीय सीनेट में 56 सीटों के साथ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को संघीय खर्च और प्रमुख विधेयकों पर जेफरीज के साथ बातचीत करनी होगी. इससे आने वाले समय में नीतिगत टकराव की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि ट्रंप कई डेमोक्रेटिक नीतियों का विरोध करते रहे हैं.

ईरान में चल रहे संघर्ष का विरोध कर चुके जेफरीज का कहना है कि बढ़ती कीमतों से पैदा हुई महंगाई और लोगों की आर्थिक परेशानियों से निपटना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था, "डेमोक्रेट्स दूसरे पक्ष के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि लोगों से जुड़े अहम मुद्दों पर वास्तविक बदलाव लाया जा सके. इसकी शुरुआत महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने से होगी."

हालांकि, कांग्रेस में डेमोक्रेटिक नेतृत्व और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद भी बने हुए हैं. जेफरीज ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, जो प्रशासन और कांग्रेस के बीच प्रमुख संपर्क अधिकारी हैं, की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें 'खतरनाक चरमपंथी' और 'विदेशियों के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला व्यक्ति' बताया है.

उधर, सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी तक नए सत्र के लिए अपना नेतृत्व तय नहीं किया है. मौजूदा डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर को सीनेट मेजॉरिटी लीडर पद के लिए सीनेटर क्रिस वैन होलेन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

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