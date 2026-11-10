ईरान युद्ध खत्म; कतर PM से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले- सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध सैन्य दृष्टि से लगभग समाप्त हो चुका है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि संघर्ष खत्म करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है और नए हमलों की फिलहाल जरूरत नहीं दिख रही. लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दे रहा है और हालात बदलने पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा.

सैन्य रूप से ईरान का अध्याय लगभग खत्म : ट्रंप

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. उन्होंने कहा, 'सैन्य रूप से ईरान का अध्याय लगभग खत्म हो चुका है. हम केवल मौजूदा स्थिति बनाए हुए हैं.' ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अब अमेरिका का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम भविष्य में खतरा न बने.

कतर की मध्यस्थता से बढ़ी बातचीत की उम्मीद

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोगी देश वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत के कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं. राष्ट्रपति ने कहा, 'वे हमसे बातचीत कर रहे हैं और बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. इस युद्ध को समाप्त करने की अच्छी संभावना है.' सूत्रों के अनुसार, कतर ने हाल के दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाए हैं. हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की.

प्रतिबंध और परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की मांग

रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान अब भी अमेरिका से कई रियायतों की मांग कर रहा है. इनमें ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त करना, आर्थिक प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां लौटाना, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा और क्षेत्रीय शत्रुता समाप्त करना शामिल है. दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन अब भी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नियंत्रण में रहे.

सैन्य तैयारी बरकरार, नाकेबंदी जारी

युद्ध खत्म होने की बात कहने के बावजूद ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने की तैयारी में नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम इसे जारी रखे हुए हैं. हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य नाकेबंदी है.' इस समय हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में तैनात हैं और नौसैनिक बल ईरानी तेल के वैश्विक बाजार तक पहुंचने को रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं.

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