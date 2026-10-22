अमेरिका के डाक टिकट पर सजी भारतीय रंगोली, 10 साल बाद दिवाली पर फिर हुआ ऐसा- खुद देखिए फोटो

दिवाली का त्योहार बस आने वाला है और इसका खुमार अमेरिका में भी छाने लगा है. अमेरिका के पोस्टल सर्विस (USPS) ने दिवाली के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है. इस टिकट पर ह्यूस्टन की रहने वाली कलाकार संगीता भूताडा द्वारा बनाई गई एक बेहद सुंदर रंगोली का डिजाइन है. बुधवार, 21 अक्टूबर की शाम वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, USPS की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिबानी गंभीर और संगीता भूताडा ने इस डाक टिकट का अनावरण किया.

10 साल बाद जारी ऐसा डाक टिकट, कौन हैं संगीता भूताडा

USPS ने रंगोली को जमीन पर बनाई जाने वाली एक जीवंत कलाकृति बताया है. इसे पारंपरिक रूप से रंगीन चावल के पाउडर, चॉक और फूलों की पंखुड़ियों जैसी चीजों से बनाया जाता है और माना जाता है कि इससे सौभाग्य आता है.

मूल रूप से भारत की रहने वालीं भूताडा लंबे समय से ह्यूस्टन इलाके में रह रही हैं. वह लगभग 30 वर्षों से रंगोली की इस प्राचीन लोक कला का अभ्यास कर रही हैं. रंगोली का डिजाइन भूताडा ने बनाया है वहीं इस डाक टिकट को जेनिफर अर्नोल्ड ने डिजाइन किया था, और विलियम जे. गिकर इसके आर्ट डायरेक्टर थे.

भूताडा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि USPS ने इस डाक टिकट को बनाने के लिए उनसे एक साल से भी ज्यादा समय पहले संपर्क किया था. उन्होंने कहा, "मैंने USPS के साथ एक दर्जन स्केच साझा किए थे, जिनमें से उन्होंने चार को चुना. रंगोली बनाने के काम में लगभग 10 दिन लगे. मुझे बस एक सुझाव मिला था कि इसमें चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाए, जो डाक टिकट पर ज्यादा अच्छे दिखेंगे."

असली रंगोली का व्यास आठ फीट था. इसमें सफेद रंग के अलावा नीला, नारंगी, हरा और लाल जैसे चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया था. यह दूसरी बार है जब USPS ने दिवाली के मौके पर कोई डाक टिकट जारी किया है. इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही एक टिकट जारी किया गया था.

गंभीर ने कहा, "USPS 1893 से ही दुनिया भर की संस्कृतियों को सम्मान देने के लिए डाक टिकट जारी कर रहा है. हमारे डाक टिकट एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो अमेरिका की समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाती है." वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, क्वात्रा ने भूताडा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने शानदार डिजाइनों के जरिए रंगोली की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखा है.

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