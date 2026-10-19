दीवाली का 65 साल पुराना गाना, उजड़ा हुआ गुलशन, बाहर उजाला, मगर दिल में है अंधेरा, मुकेश की आवाज में बलिदान, प्यार और त्याग की कहानी

दीवाली का त्यौहर रोशनी का त्यौहार है, जो अगले महीने 8 नवंबर को पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाएगा. इसकी तैयारियां महीने भर पहले ही शुरू हो गई हैं. कपड़ों से लेकर घर की सजावट की तैयारी की जा रही है. इसी के बीच हम आपको दीवाली के उस 65 साल पुराने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे राज कपूर और वैज्यंतीमाला पर फिल्माया गया था. जबकि मुकेश की आवाज में उजड़ा हुआ गुलशन, घर के उजाले में दिल का अंधेरा बयां किया गया है. वहीं राज कपूर ने बलिदान, प्यार और त्याग की कहानी को बखूबी दिखाया है. तो आइए आपको हम दीवाली के किस दुख के गाने के बारे में बात कर रहे हैं.

दीवाली का Sad गाना

मुकेश द्वारा गाए गए जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वह है राज कपूर और वैजयंतीमाला की नजराना का एक वो भी दीवाली थी, जो 1961 में आई थी. गाने को वैजयंतीमाला और राज कपूर पर फिल्माया गया है, जिसमें दीवाली की रात में हर कोई जश्न मना रहा है. लेकिन राज कपूर की जिंदगी में अंधेरा है. म्यूजिक की बात करें तो रवि द्वारा कंपोज किया गया यह गाना राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखा गया है.

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एक वो भी दीवाली थी के बोल

एक वो भी दीवाली थी,

उजड़ा हुआ गुलशन है,

रोता हुआ माली है

एक वो भी दीवाली थी,

बाहर तो उजाला है,

मगर दिल में अंधेरा

समझो ना इसे रात,

ये है गम का सवेरा



क्या दीप जलाएं हम,

तकदीर ही काली है

उजड़ा हुआ गुलशन है,

रोता हुआ माली है

दो बहनों की कहानी

नजराना फिल्म की कहानी की बात करें तो राज (राज कपूर) और वसंती (वैजयंतीमाला) कॉलेज के दोस्त होते हैं, जिन्हें एक-दूसरे से प्यार हो जाता है. लेकिन वसंती की बड़ी बहन (उषा किरण), जो सिलाई करके घर परिवार चलाती है. वह राज की बीमारी में देखबाल करती है. उसे राज से प्यार हो जाता है. इसके चलते वसंती बहन गीता के लिए प्यार की कुर्बानी देती है और राज को गीता से शादी के लिए मना लेती है.

इसके सालों बाद जब गीता को को लगता है कि वसंती और राज अभी भी एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो वह वसंती को घर से निकाल देती है. लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है और वह मरते हुए राज से वादा लेती है कि वह वसंती से शादी करके उसके बच्चों को पाले. लेकिन राज जब वसंती के पास पहुंचता है तब तक वह अपने बॉस श्याम (जेमिनी गणेशन) से शादी कर लेती है. इसके चलते राज अपने बेटे को वसंती को सौंपकर चला जाता है. यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याण परिशु का हिंदी रीमेक है, जिसमें मुकेश का दीवाली का गाना आज भी सदाबहार है.

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