'मुझे फांसी पर चढ़ा दो...' बांग्लादेश में खसरे से 1284 मौतों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा क्यों कहा?

बांग्लादेश इन दिनों भीषण महामारी से जूझ रहा है. वहां पर खसरा फैला हुआ है. पिछले सात महीनों में खसरे से अब तक बांग्लादेश में 1284 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं. खसरे से होने वाली मौतें हर दिन के साथ बढ़ रही हैं. इसकी जम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन ने लेते हुए अपने लिए फांसी की मांग की है. वहीं पूर्व पीए शेख हसीना इसे सरकार की नाकामी बता रही हैं.

हुआ ये कि सोमवार को पत्रकारों ने जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि पिछले 7 महीने में करीब 1200 बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर उन्होंने कहा, ये मेरी नाकामी है, मुझे फांसी पर लटका दो.' उन्होंने कहा कि कोशिशों के बाद भी वे खसरा रोक पाने में नाकाम रहे. यह उनकी सरकार की नहीं बल्कि उनकी खुद की नाकामी है.

खसरे से अब तक 1284 लोगों की मौत

बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादातर बीमार बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगा था. कुछ बच्चों की उम्र तो छह महीने से भी कम है. उन्होंने बताया कि खसरे के टीके UNICEF के जरिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से भेजे गए हैं.

BNP का यूनुस सरकार पर आरोप

देश में फैल रही इस भयानक बीमारी के लिए मौजूदा बांग्लादेश सरकार मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. उनका आरोप है कि यूनुस सरकार ने न तो टीकाकरण अभियान चलाया और न ही इमरजेंसी टीकों का स्टॉक रखा. देश में आखिरी बार बड़ा टीकाकरण अभियान 2020 में शेख हसीना सरकार में हुआ था. तब से नियमित टीकाकरण ठीक से हुआ ही नहीं.

शेख हसीना ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अक्टूबर में देश में फैल रहे खसरा महामारी को सरकारी लापरवाही और दशकों पुराने टीकाकरण तंत्र के विफल होने का परिणाम बताया था.वहीं DGHS के मुताबिक, 15 मार्च से अब तक बांग्लादेश के अस्पतालों में खसरे के संदिग्ध लक्षणों वाले 212,979 मरीजों भर्ती हुए थे, इनमें से 204,049 लोग ठीक हो चुके हैं.

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