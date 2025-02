Explainer : रूस ने क्या पाया और यूक्रेन ने क्या खोया... जानिए जंग के 3 सालों की पूरी कहानी

दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हुए सबसे बड़े खूनी संघर्ष... रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल पूरे हो गए हैं. इस युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. ठीक तीन साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन को ही नहीं, हमला करने वाले रूस को भी जान-माल की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. यूक्रेन को निशाना बनाने वाले रूस के पास युद्ध के लिए अपनी दलीलें रही हैं और यूक्रेन के पास अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहा. इस सबके बीच डोनल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका इस युद्ध से जुड़ी पूरी भूसामरिक राजनीति को ही पलट रहा है. युद्ध तुरंत ख़त्म करवाने की ट्रंप की जल्दबाज़ी देख यूरोप भी पूरी तरह चौकन्ना है. यूरोप को लगता है कि अमेरिका इस जल्दबाज़ी में रूस को कुछ ज़्यादा ही रियायत न दे दे जो ट्रंप और उनके मंत्रियों के बयानों से लग भी रहा है.

यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए कीव पहुंच गए. यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे. उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के हर संभव विकल्प को तलाश कर रहे हैं. कीव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शांति के लिए सबसे पहले अदला बदली के तौर पर एक दूसरे के युद्धबंदियों को रिहा करने का विकल्प सुझाया. यूरोपीय देशों के साथ इस सम्मेलन में उन्होंने यूक्रेन की सेना की बहादुरी की तारीफ की. वैसे इससे एक दिन पहले जेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि अगर उनके गद्दी से हटने से शांति का रास्ता साफ होता है और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं. इस युद्ध के आसपास वैश्विक गतिविधियां काफी तेज हैं. इन सब पर हम करेंगे विस्तार से बात. लेकिन पहले युद्ध और उससे हुई बर्बादी की दास्तान.

रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी

युद्ध के तीन साल पूरे होने के मौके पर भी रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं. यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 267 ड्रोन हमले किए और उसकी कई बुनियादी सुविधाओं को बर्बाद कर दिया. खबरों के मुताबिक यूक्रेन के नीप्रो, ओडेसा, कीव समेत कई इलाके रूस के ड्रोन हमले के निशाने पर रहे. तीन लोग इन हमलों में मारे गए. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ईरान से हासिल ड्रोन्स से यूक्रेन के शहरों और गांवों को निशाना बनाने वाला रूस का ये सबसे बड़ा हमला है. यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि उसने 13 इलाकों में रूस के 138 ड्रोन को मार गिराया है और 119 ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गए हैं.

रिहायशी ढांचों को नुक़सान पहुंचा

कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक तीन साल के इस युद्ध में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को 120 अरब डॉलर से ज़्यादा का सीधा नुकसान हुआ है. सबसे ज़्यादा नुकसान डोनेट्स्क, खारकीव, लुहांस्क, कीव, चेर्नीव और खेरसों इलाकों में हुआ है. यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, भवन और परिवहन व्यवस्था को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है. शोध पत्रकारिता से जुड़ी संस्था Bellingcat के मुताबिक जनवरी 2025 तक यूक्रेन के 2000 से ज़्यादा नागरिक ढांचों पर रूस ने हमला किया. सबसे ज़्यादा नुक़सान रिहायशी इलाकों में हुआ. 927 से ज़्यादा रिहायशी ढांचों को नुक़सान पहुंचा. इसके अलावा ढाई सौ कारोबारी ठिकानों, 223 स्कूल और चाइल्ड केयर संस्थानों, 130 औद्योगिक ढांचों और 99 स्वास्थ्य केंद्रों को निशाना बनाया गया है. यूक्रेन में कोई भी इलाका रूस के निशानों से नहीं बचा है.

उत्तर पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर रूस का कब्जा

युद्ध के तीन साल बाद स्थिति ये है कि यूक्रेन का करीब 18 फीसदी हिस्सा रूस के कब्ज़े में है, जिसमें से 11% इलाका 2022 के बाद रूस के कब्जे में आया है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यूक्रेन के अंदर लाल रंग वाला पूरा इलाका रूस के कब्ज़े में है. ग्रे शेड वाला उत्तर और उत्तर पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया था. लेकिन वो इलाका अब वापस यूक्रेन के कब्जे में है. अपने जांबाज सैनिकों और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन इस इलाके को वापस हासिल कर पाया. लेकिन Institute for The Study of War के मुताबिक उसका 18% इलाका अब भी रूस के कब्ज़े में है.

डोनबास... रूस के समर्थन वाले विद्रोहियो के कब्जे में

Institute For The Study of War द्वारा तैयार इस नक्शे में टेढ़ी रेखाओं से जिन इलाकों को दिखाया गया है वो इलाके रूस के कब्जे में हैं. इनमें से क्राइमिया पर रूस ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था, जबकि डोनबास इलाका 2014 से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियो के कब्ज़े में है और फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद रूस ने इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया है. इस पूरे इलाके में रूसी बोलने वाले लोग बहुमत में हैं और रूस का आरोप रहा है कि रूसी बोलने वाले लोगों का यूक्रेन दमन करता रहा है. उधर यूक्रेन का रूस के कुर्स्क इलाके के एक बहुत छोटे से हिस्से पर कब्ज़ा है.

यूक्रेन के 46 हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए

करीब तीन साल से लगातार चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध की दोनों ही देशों को हताहतों के तौर पर भी भयानक कीमत चुकानी पड़ी है. युद्ध में किस देश के कितने सैनिक हताहत हुए इसे लेकर कई तरह के दावे और प्रतिदावे हैं. लेकिन दोनों ही देशों द्वारा इसकी पुख़्ता जानकारी नहीं दी गई. करीब हफ़्ता भर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के न्यूज चैनल NBC को बताया कि युद्ध में अब तक यूक्रेन के 46 हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और 3 लाख 80 हजार सैनिक घायल हुए हैं. लेकिन फ्रांस 24 डॉट कॉम ने यूक्रेन के एक युद्ध संवाददाता यूरी बुतुसोव ने बीते दिसंबर में सैनिक सूत्रों के हवाले से बताया कि यूक्रेन के करीब 70 हज़ार सैनिक अभी तक मारे गए हैं और 35 हज़ार लापता हैं. पश्चिमी देशों का मीडिया यूक्रेन के मारे गए सैनिकों की तादाद 50 हजार से एक लाख के बीच बताता रहा है.

उधर, रूस ने सितंबर 2022 के बाद से अपने मारे गए सैनिकों की तादाद की जानकारी नहीं दी है. सितंबर 2022 तक रूस ने अपने छह हजार सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी थी. हालांकि, जानकार मानते हैं कि रूस ने असलियत से काफी कम संख्या बताई है. रूस की वेबसाइट मीडियाजोना और बीबीसी की रूसी सेवा के मुताबिक उन्होंने रूस के कम से कम 91 हजार सैनिकों के नामों की पहचान की है जो युद्ध में मारे गए हैं और असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेंलेस्की ने तो दिसंबर में दावा किया था कि रूस के 1 लाख 98 हज़ार सैनिक अब तक युद्ध में मारे गए हैं. ऊपर से रूस की ओर से लड़ने वाले उत्तर कोरिया के कई सैनिक भी अब तक मारे जा चुके हैं. दक्षिण कोरिया के मुताबिक मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या 1,100 है जबकि यूक्रेन का दावा है कि करीब तीन हजार उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं.

युद्ध में करीब 2 लाख लोगों की हुई मौत

युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, आम जनता भी मारी जाती है. स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्च ग्रुप The Uppsala Conflict Data Program के मुताबिक युद्ध में मरने वाले लोगों की कुल तादाद 1 लाख 74 हजार से 4 लाख 20 हजार के बीच हो सकती है. यूक्रेन द्वारा आम जनहानि की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक यूक्रेन में 12 हज़ार 500 आम नागरिक मारे गए हैं और क़रीब 28 हज़ार 400 लोग घायल हुए हैं. जानकारों के मुताबिक 2022 में यूक्रेन के मारिओपोल इलाके में रूस के कब्ज़े के दौरान ही हजा़रों आम लोग मारे गए थे. ख़ुद यूक्रेन के अधिकारियों ने मारे गए नागरिकों की संख्या 20 हजार से 80 हजार तक बताई थी. लेकिन यूक्रेन सरकार के मुताबिक आम नागरिकों के हताहतों की संख्या तभी ठीक से पता चल पाएगी, जब रूस के कब्जे वाले इलाकों में जाने का मौका मिले. यूक्रेन को आशंका है कि इन इलाकों में आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक साथ दफनाया गया है.