रामपुर: 2008 में CRPF कैंप हमले के दोषी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मंगलवार को 2008 के चर्चित CRPF कैंप हमले के दोषी मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सरेआम हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे.

जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गोली लगने से शरीफ गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों और पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. हत्या की इस वारदात के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या था, इसकी जांच की जा रही है.

आठ जवान हो गए थे शहीद

मोहम्मद शरीफ वही शख्स था जिसे वर्ष 2008 में रामपुर स्थित CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था. यह हमला देश के सबसे चर्चित आतंकी हमलों में गिना जाता है. उस हमले में आतंकियों ने CRPF कैंप को निशाना बनाया था. इसमें आठ CRPF जवान शहीद हो गए थे. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

अब उसी मामले के दोषी मोहम्मद शरीफ की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है. वारदात के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

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