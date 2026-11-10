हापुड़ में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार हवा में उछाला, CCTV में कैद हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे का खौफनाक मंजर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर अंडरपास के नजदीक का है. जानकारी के अनुसार, मेरठ की तरफ से आ रही एक टाटा कार ने चौराहे पर टर्न ले रहे बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और उसने बाइक को सीधे टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार मां-बेटे उछलकर दूर जा गिरे, जबकि बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

घायलों का इलाज जारी

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची हापुड़ देहात थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है.

वहीं, टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार चला रही महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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