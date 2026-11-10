पटना से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश तक प्रॉपर्टी; अनंत सिंह ने कैसे बनाया 100 करोड़ का साम्राज्य, पत्नी ज्यादा अमीर

जदयू विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी शिवांगी सिंह की भव्य शादी की तैयारियों को लेकर सुर्खियों में हैं. 25 नवंबर को मोकामा के पैतृक गांव लदमा (नदवां) में होने वाले इस समारोह में लाखों लोगों के शामिल होने की चर्चा है. शादी की तैयारियों के बीच वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल उनके हलफनामे में घोषित संपत्ति भी चर्चा का विषय बन गई है. हलफनामे के अनुसार, अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की कुल घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है.

पत्नी नीलम देवी के नाम ज्यादा संपत्ति

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह की कुल घोषित संपत्ति 37.88 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी के नाम 62.72 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. इस तरह दोनों की संयुक्त घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है. हलफनामे के अनुसार नीलम देवी की संपत्ति अनंत सिंह से लगभग 25 करोड़ रुपये ज्यादा है.

कारोबार, खेती और किराये से होती है आय

अनंत सिंह ने अपनी आय के स्रोत के रूप में कारोबार, खेती, मकानों से मिलने वाला किराया तथा बिहार विधानसभा से मिलने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख किया है. नीलम देवी ने भी कारोबार, कृषि कार्य और किराये की आय को आमदनी का प्रमुख स्रोत बताया है. हालांकि हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अनंत सिंह किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं. किसी कंपनी, फर्म या व्यापारिक इकाई का अलग से विवरण भी नहीं दिया गया है.

एक साल में छह गुना बढ़ी आय

इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में अनंत सिंह की घोषित वार्षिक आय 39.66 लाख रुपये रही. इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी आय 6.39 लाख रुपये थी. यानी एक वर्ष के भीतर उनकी घोषित आय में छह गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई. दूसरी ओर नीलम देवी की 2024-25 की आय 88.89 लाख रुपये रही, जबकि 2023-24 में यह 86.92 लाख रुपये थी.

लग्जरी गाड़ियां, घोड़े और करोड़ों की संपत्ति

हलफनामे में अनंत सिंह की 26.66 करोड़ रुपये की चल और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का उल्लेख है. उनके पास 15.61 लाख रुपये नकद और लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण हैं. इसके अलावा तीन लग्जरी एसयूवी भी उनके नाम हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3.23 करोड़ रुपये बताई गई है. उनकी संपत्तियों में घोड़े और गाय भी शामिल हैं. नीलम देवी के नाम 13.07 करोड़ रुपये की चल और 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है. उनके पास 34.60 लाख रुपये नकद, 76.61 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और करीब 77.62 लाख रुपये मूल्य की तीन कारें हैं.

पटना से दिल्ली और गुरुग्राम तक संपत्ति

अनंत सिंह की अचल संपत्तियों में कृषि भूमि, व्यावसायिक इमारतें और आवासीय फ्लैट शामिल हैं. पटना के फ्रेजर रोड स्थित करीब 15 हजार वर्गफुट क्षेत्र में फैली हसन मंजिल का भी उल्लेख है, जिसकी घोषित कीमत 10 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा पाटलिपुत्र, बंदर बगीचा, बाढ़ और साउथ कृष्णापुरी में भी उनकी संपत्तियां हैं. गुरुग्राम के सेक्टर-62 में कार्यालय और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में फ्लैट का भी विवरण हलफनामे में दिया गया है. कुछ व्यावसायिक संपत्तियों से उन्हें किराये की आय भी होती है.

26 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी भी

करोड़ों की संपत्ति के साथ-साथ परिवार पर बड़ी देनदारियां भी दर्ज हैं. हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह पर 2.48 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि नीलम देवी पर 23.52 करोड़ रुपये की देनदारी है. दोनों की कुल देनदारी करीब 26 करोड़ रुपये है. नीलम देवी के कर्ज में राजनंदनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया लगभग 12.82 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है. वहीं अनंत सिंह ने भी इसी कंपनी से 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत कर्ज दर्शाया है.

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