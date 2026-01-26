यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा नोएडा महानगर जिला उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

यूजीसी के नए नियम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के नोएडा महानगर जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. राजू पंडित ने प्रधानमंत्री को लिखे इस्तीफे में यूजीसी को काला कानून है. यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण जातियों के बच्चों के खिलाफ बताया है. उन्होंने इस कानून को बेहद घातक बताया है.

UGC के नए नियम को लेकर सरकार का चौतरफा विरोध हो रहा है. यहां तक की बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है.

कानपुर में यूजीसी बिल के विरोध में छात्र नेताओं ने काले झंडे लेकर पैदल मार्च निकाला. यह मार्च एस्कार्ड वर्ल्ड चौराहा से सिलेंडर चौराहा तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे. इस दौरान छात्र नेता अभिजीत राय ने कहा कि यूजीसी बिल एक काला कानून है, जो पूरी तरह से छात्रहितों के खिलाफ है.

ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी यूजीसी का जमकर विरोध हो रहा है.

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखे एक पोस्ट में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले EWS आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर कर लिया जाएगा. उन्होंने लोगों से इंतजार करने की अपील की. निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं.