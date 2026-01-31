विज्ञापन
Bareilly News: रील बनाने का शौक बना मौत की वजह! युवक फिसला, सिर पर गिरा भारी स्लैब, मौके पर ही मौत

Bareilly News: बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में रील बनाते समय 22 वर्षीय युवक फैजान की दर्दनाक मौत हो गई. निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास स्लैब पर खड़े होकर रील बनाते वक्त युवक फिसलकर गिरा और सिर पर भारी स्लैब गिरने से मौके पर ही उसकी जान चली गई.

मोबाइल रील ने ले ली जान!
बरेली:

यूपी के बरेली जिले में रील बनाने का शौक एक परिवार के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया. बिजौरिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान गांव रिछोला निवासी मोहम्मद फैजान के रूप में हुई है. वह पेशे से हेयर कटिंग का काम करता था. 

मौके पर ही दम तोड़ दिया

दरअसल पूरी घटना बरेली के थाना नवाबगंज के बिजौरिया रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे कई भारी स्लैब रखे हुए थे. फैजान उन्हीं स्लैब पर खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा और उसी समय पास में रखा एक भारी स्लैब खिसककर सीधे उसके सिर पर आ गिरा. सिर में गंभीर चोट लगने से फैजान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां चीख-पुकार मच गई.

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया

मृतक के पिता मेहंदी हसन ने बताया, कि फैजान शाम को दोस्त अनुज के साथ घूमने के लिए घर से निकला था. कुछ ही देर बाद बेटे की मौत की खबर मिली. फैजान 6 भाई-बहनों में से एक था. हादसे के बाद भाई हुस्ने मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, जीशान, उवैश और दो बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक के गिरते दिखाई दे रहा है. यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं होते और रील बनाने के दौरान लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं.
 

Bareilly Accident News, Youth Dies While Making Reel, Slab Fell On Head Accident
