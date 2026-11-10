वंदे भारत स्लीपर में तत्काल, RAC और वेटिंग टिकट का कॉन्सेप्ट नहीं, कैंसिलेशन पर कितना होगा रिफंड यह भी जान लें

Vande Bharat Sleeper Train Ticket Rules: अगर आप देश की आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए भारतीय रेलवे के नए और कड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने टिकट बुकिंग, आरक्षण और कैंसलेशन से जुड़े दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं, जिनके तहत यात्रियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में तत्काल, RAC और वेटिंग टिकट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

तत्काल, आरएसी और वेटिंग टिकट का नहीं होगा प्रावधान

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सामान्य ट्रेनों की तरह वंदे भारत स्लीपर में तत्काल कोटे से टिकट बुक करने की सुविधा नहीं दी गई है. यात्रियों को पहले से ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के तहत अपनी बुकिंग करनी होगी. इन ट्रेनों में आरएसी (RAC) और वेटिंग लिस्ट (WL) का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है. ट्रेन में केवल वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनके पास पूरी तरह से कन्फर्म टिकट होगा. वेटिंग या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टिकट कैंसलेशन और रिफंड के कड़े नियम

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कंफर्म टिकट रद्द कराने पर रेलवे द्वारा समय के हिसाब से भारी डिडक्शन किया जाएगा. अगर आपके यात्रा प्लान बदलता है, तो टिकट कैंसलेशन के नियम पहले जान लें. अगर ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट रद्द कराया जाता है, तो कुल किराए का 25 प्रतिशत काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी. अगर ट्रेन छूटने से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल किया जाता है, तो किराये का 50% हिस्सा काटा जाएगा. जबकि ट्रेन के रवाना होने में 8 घंटे से भी कम समय बचा है और तब टिकट रद्द कराया जाता है, तो यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

ट्रेन की बनावट और सुविधाएं

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या बीईएमएल (BEML) द्वारा चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की तकनीक से विकसित इन ट्रेनों को अधिकतम 160-180 किमी/घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होते हैं, जिसमें 11 एसी 3-टियर, 4 एसी 2-टियर और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है. इन ट्रेनों में एक बार में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं.

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