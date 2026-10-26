अयोध्या राम मंदिर में 1 नवंबर से बदलेगा दर्शन और आरती का समय, जानें सर्दी में रामलला दर्शन का नया टाइमटेबल

उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की दस्तक और मौसम में परिवर्तन के मद्देनजर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की दिनचर्या, पूजा पद्धति, भोग और दर्शन की समय सारिणी में बड़ा बदलाव कर दिया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक, एक नवंबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी. अब मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुलेंगे और रात 10 बजे शयन आरती के बाद बंद होंगे. साथ ही मंगला, श्रृंगार और शयन आरती के समय में भी फेरबदल किया गया है. ट्रस्ट के समाचार प्रबंधक सुभाष चंद्र सिंह और अर्चक प्रमुख आचार्य केशव के अनुसार, ठंड के मौसम को देखते हुए रामलला के शयन यानी विश्राम की अवधि को लगभग एक घंटे बढ़ाया गया है, जिससे अब पट रात 10 बजे बंद होंगे और सुबह दर्शन का समय भी सुबह 7 बजे से शुरू होगा.

आरती और दर्शन का नया टाइमटेबल

मंगला आरती व अभिषेक: मंदिर के पट सुबह 4:00 बजे खुलेंगे. इसके बाद सुबह 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. तत्पश्चात 4:40 से 6:30 बजे तक रामलला का अभिषेक, श्रृंगार, धूप दीप और नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे.

मंदिर के पट सुबह 4:00 बजे खुलेंगे. इसके बाद सुबह 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. तत्पश्चात 4:40 से 6:30 बजे तक रामलला का अभिषेक, श्रृंगार, धूप दीप और नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे. गार आरती व दर्शन की शुरुआत: सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी. इसके बाद सुबह 7:00 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा.पहले यह सुबह 6:30 बजे से होता था.

सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी. इसके बाद सुबह 7:00 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा.पहले यह सुबह 6:30 बजे से होता था. बालभोग व राजभोग: सुबह 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे. इसके बाद 11:30 बजे तक दर्शन जारी रहेंगे. पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राजभोग और 12:00 बजे राजभोग आरती होगी.

सुबह 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे. इसके बाद 11:30 बजे तक दर्शन जारी रहेंगे. पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राजभोग और 12:00 बजे राजभोग आरती होगी. दोपहर विश्राम: दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रामलला विश्राम करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे से दर्शन पुनः प्रारंभ होंगे.

दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रामलला विश्राम करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे से दर्शन पुनः प्रारंभ होंगे. संध्या आरती व शयन आरती: शाम 4:00 से 4:10 बजे तक बालभोग के बाद शाम 6:45 बजे तक दर्शन होंगे. शाम 7:00 बजे संध्या आरती आयोजित होगी. रात 9:30 बजे रामलला की शयन आरती होगी और रात 10:00 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे.

पुरानी व्यवस्था बनाम नया टाइमटेबल