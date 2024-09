Petrol Diesel Price: आज देश भर में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ या सस्ता, जानें आपके शहर में क्या है रेट

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बदलते रहते हैं, आज, यानी 27 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का भाव क्या है. यहां हम आपको देश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा दाम बताएंगे. इसके साथ ही, हम आपको यह भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बदलते रहते हैं? इनके बढ़ने से आम लोगों पर क्या-क्या प्रभाव होते हैं?

आज क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव

तेल कंपनियों ने आज यानी 26 सितंबर के लिए पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें (Petrol and Diesel Prices) जारी कर दी गई हैं. जिसके मुताबिक,बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. वहीं, कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel Rates) आज सस्ता हो गया है. इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऐसे में पेट्रोल पंप जाकर गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले आप यह पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं ...

देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा

बिहार में पेट्रोल 48 पैसे और डीजल 45 पैसे महंगा

बिहार में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 48 पैसे बढ़कर 107.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 45 पैसे बढ़कर 94.29 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 15 पैसे बढ़कर 104.59 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 15 पैसे बढ़कर 91.11 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा, यूपी में पेट्रोल 13 पैसे बढ़कर 94.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे बढ़कर 87.64 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पेट्रोल और डीजल के दामों में होने वाले बदलावों का असर

पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं. ये दाम कई कारणों से बदलते रहते हैं, जैसे कि दुनिया में कच्चे तेल का दाम, सरकार के फैसले, दुनिया में क्या हो रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था.जब पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है. गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. जब गाड़ियों चलाने का खर्च बढ़ जाता है, तो सब्जियों, फल और दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है. इन सब के चलते महंगाई बढ़ जाती है.