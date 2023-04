Gas Price: सरकार ने अप्रैल महीने के लिए गैस की कीमतें तय की, जानें कितने घट जाएंगे CNG-PNG के दाम

यह कीमत आयातित कच्चे तेल (Crude Oil) की औसत लागत के 10 प्रतिशत मूल्य के आधार पर तय की गई है. यह सीमा 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष के लिए लागू होगी. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि, '' सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा उनके पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए कीमत 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की सीमा के अधीन होगी.''

CNG-PNG की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी होगी

आपको बता दें कि गैस की नई दरें मौजूदा कीमतों से करीब एक-तिहाई कम हैं. इससे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी (CNG) और पाइपलाइन के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी (PNG) की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी होगी.

दिल्ली -मुंबई में क्या है CNG-PNG की कीमत

इस फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत (CNG Price In Delhi) 79.56 रुपये प्रति किलो से घटकर 73.59 रुपये प्रति किलो और पीएनजी की कीमत (PNG Price In Delhi) 53.59 रुपये प्रति हजार घन मीटर से घटकर 47.59 रुपये प्रति हजार घन मीटर हो जाएगी. मुंबई में सीएनजी की कीमत (CNG Price In Mumbai) 87 रुपये से घटकर 79 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत (PNG Price In Mumbai) 54 रुपये से कम होकर 49 रुपये प्रति हजार घन मीटर होगी.

सात अप्रैल तक एपीएम गैस की कीमत 9.16 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू

मंत्रिमंडल ने एपीएम (कीमत निर्धारण व्यवस्था) गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दी है और अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर मुहर लगाई है, गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव किरीट पारिख की अगुवाई में गठित एक समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालीसिस सेल ने आदेश में कहा कि एक अप्रैल से सात अप्रैल तक एपीएम गैस की कीमत 9.16 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होगी.

अब हर महीने गैस की कीमतें होंगी तय

उन्होंने बताया कि गैस की कीमतों का निर्धारण प्रत्येक महीने होगा, जबकि अब तक इनकी साल में दो बार समीक्षा की जाती थी. अधिसूचना में कहा गया है, ''एपीएम की कीमतें महीने के आखिरी दिन पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालीसिस सेल द्वारा मासिक आधार पर घोषित की जाएंगी.'' सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कीमतों की निगरानी करेगी कि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में हुई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले.