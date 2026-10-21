जयपुर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, दिल्ली और जम्मू तवी समेत होंगे 8 स्टेशन

Khatipura to Vaishno Devi Katra Special Train: त्योहारों और वैष्णो देवी यात्रा के सीजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के खातीपुरा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है. यह स्पेशल ट्रेन रींगस, रेवाड़ी, दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जालंधर कैंट और जम्मू तवी होकर संचालित की जाएगी. 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच कुल 6 फेरों के लिए प्रस्तावित इस ट्रेन का टाइम टेबल, रूट और ठहराव की पूरी जानकारी यहां देखें.

इस स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही इसकी बुकिंग IRCTC पोर्टल पर शुरू कर दी जाएगी. यह ट्रेन जयपुर के खातीपुरा से रवाना होकर रींगस और दिल्ली होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी. जयपुर के खातीपुरा से सीधे दिल्ली और पंजाब होते हुए कटरा जाने वाले यात्रियों के अलावा खाटू श्याम जी जाने के लिए रींगस स्टेशन जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रेन से सहूलियत मिलेगी.

चलने की अवधि और फेरे

खातीपुरा से यह ट्रेन 26 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी.

कटरा से यह ट्रेन 27 अक्टूबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक संचालित की जाएगी.

दोनों दिशाओं में यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर कुल 66 फेरे लगाएगी.

संचालन का दिन: खातीपुरा से कटरा के लिए हर सोमवार और कटरा से खातीपुरा के लिए हर मंगलवार

टाइम टेबल और स्टॉपेज

खातीपुरा (KWP)

प्रस्थानः सुबह 07:55 बजे (सोमवार)

रेवाड़ी जं. (सोमवार)

आगमन 12:48

प्रस्थान 12:50

दिल्ली जं. (सोमवार)

आगमन 15:00

प्रस्थान 15:10

अंबाला छावनी (सोमवार)

आगमन 18:47

प्रस्थान 18:50

लुधियाना जंक्शन (सोमवार)

आगमन 21:20

प्रस्थान 21:30

जालंधर कैंट (सोमवार)

आगमन 22:30

प्रस्थान 22:35

जम्मू तवी (मंगलवार)

(मंगलवार) आगमन 02:30

प्रस्थान 02:40

श्री माता वैष्णो देवी कटरा (मंगलवार)

आगमन तड़के 04:30 बजे

कटरा से खातीपुरा

श्री माता वैष्णो देवी कटरा (मंगलवार)

प्रस्थान सुबह 07:30 बजे

जम्मू तवी (मंगलवार)

आगमन 09:20

प्रस्थान 09:30

जालंधर कैंट (मंगलवार)

आगमन 13:30

प्रस्थान 13:35

लुधियाना जं. (मंगलवार)

आगमन 15:15

प्रस्थान 15:20

अंबाला छावनी (मंगलवार)

आगमन 17:30

प्रस्थान 17:32 (मंगलवार)

दिल्ली जं. (मंगलवार)

आगमन 20:50

प्रस्थान 21:00 (मंगलवार)

रेवाड़ी जं. (मंगलवार)

आगमन 23:48

प्रस्थान 23:50

खातीपुरा (बुधवार)

आगमन सुबह 05:00 बजे

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इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच प्रस्तावित हैं. इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान्य, स्लीपर और थर्ड एसी कोच शामिल किए जाएंगे.

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