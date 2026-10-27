याद रखें: संकट के समय ये नंबर्स बचाएंगे, जानें साइबर फ्रॉड, एम्बुलेंस और महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर्स की लिस्ट

Emergency Helpline Numbers List: जीवन में किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना या आपातकाल के समय हर सेकंड की कीमत होती है. ऐसे में अगर आपको सही समय पर सही हेल्पलाइन नंबर की जानकारी हो, तो समय रहते मदद पहुंचाई जा सकती है. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अमेरिका की तर्ज पर देश की सभी प्रमुख आपातकालीन सेवाओं को एक राष्ट्रीय इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) नंबर 112 के तहत जोड़ दिया है. हालांकि, इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए पहले से चले आ रहे स्पेशल नंबर्स भी पूरी तरह काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं अलग-अलग आपात स्थितियों में कौन से हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर मदद लेनी चाहिए.

112-राष्ट्रीय इमरजेंसी नंबर