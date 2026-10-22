क्या मुफ्त राशन के लिए दूसरे राज्य में रह रहे लोगों को बनाना होता है Ration Card? जानें क्या है नियम

- दूसरे राज्य में भी मुफ्त राशन ले सकते हैं.
- पुराने राशन कार्ड पर ही मिलेगा मुफ्त राशन.
- वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मिलती है सुविधा
नौकरी और पढ़ाई करने के लिए लाखों लोग गांव से शहर या दूसरे राज्य आते हैं. ऐसे में प्रवासियों के मन में सवाल होता है कि दूसरे राज्य में रहने के बाद सरकार से मिलने वाला मुफ्त राशन कैसे मिलेगा, क्या इसके लिए नया राशन कार्ड बनाना होगा? या फिर पुराने राशन कार्ड से ही अनाज ले सकते हैं. ऐसे लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card - ONORC) योजना चलाई जा रही है.
नया रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं
अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए अपना पुराना राशन कार्ड रद्द करवाना होगा या उस राज्य में नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा. तो यह पूरी तरह से गलत है. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को किसी भी दूसरे राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने या अलग से कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. आप अपने मौजूदा और पुराने राशन कार्ड पर ही देश के किसी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं.
-
-
NDTV World Summit 2026: PM मोदी समेत शामिल होंगे ये बड़े दिग्गज, जानिए क्या कुछ होगा खास?
-
NDTV World Summit 2026: दिल्ली में दो दिन दुनिया के दिग्गजों का महामंथन
-
NDTV World Summit 2026 का काउंटडाउन शुरू, एक मंच पर जुटेंगे दुनिया के दिग्गज
-
NDTV World Summit 2026: 22-23 अक्टूबर को फिर सजेगा दुनिया के दिग्गजों का महामंच, देखिए पहली झलक
-
दुनिया की सबसे असरदार और सबसे दमदार आवाजों के साथ लौट रहा है NDTV World Summit, देखिए सिर्फ NDTV पर
-
NDTV World Summit 2026: AI, कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर चर्चा, आज एक मंच पर जमा होंगे दुनिया के दिग्गज
-
भारत की आर्थिक बढ़त से मानवता पर AI के खतरों तक, NDTV World Summit 2026 के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड होंगी शामिल, कृति सेनन भी बनेंगी हिस्सा
-
डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड... NDTV World Summit में पहले दिन किन-किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया भर में कैसे बदल रहा है भारतीय खाने का स्वाद? वीर सांघवी बताएंगे देसी शेफ्स का ज
कैसे मिलता है दूसरे राज्य में राशन?
दूसरे राज्य में बिना किसी दिक्कत के राशन पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपके राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. अगर सभी सदस्यों का आधार जुड़ा हुआ है, तो परिवार का कोई भी सदस्य देश के किसी भी राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से आसानी से राशन ले सकता है.
दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए आपको केवल अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना होता है. वहां इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीन पर आपका आधार कार्ड या अंगूठा स्कैन किया जाता है, जिससे आपका वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है. इसके बाद आपको कोटे का निर्धारित अनाज मिल जाता है.
आपको अपने गृह राज्य के कोटे से नाम कटवाने या राज्य बदलने के लिए किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है.
यह भी पढ़ें | नए राशन कार्ड आवेदन खारिज होने की 10 बड़ी वजहें और उनसे बचने के तरीके
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं